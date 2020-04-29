Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Açıklanan vefat sayısıyla ilgili)Her rakamın bir can olduğunu unutmayalım. Burada bu rakamların gizlenebilirliği asla yapılamaz. Siz gizlediğiniz rakamlarla mücadelede tedbirleri vatandaştan alamazsınız."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Açıklanan vefat sayısıyla ilgili)Her rakamın bir can olduğunu unutmayalım.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Açıklanan vefat sayısıyla ilgili)Her rakamın bir can olduğunu unutmayalım. Burada bu rakamların gizlenebilirliği asla yapılamaz. Siz gizlediğiniz rakamlarla mücadelede tedbirleri vatandaştan alamazsınız."