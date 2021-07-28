Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte vaka sayısı en çok artan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17-23 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını Twitter hesabı üzerinden açıkladı. Bakan Koca, "Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız" uyarısı yaptı...

İşte vaka sayısı en çok artan iller...

Bakan Koca'nın açıkladığı haritaya göre, son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır oldu. Koca, "Vaka sayılarındaki artış ve aşılanma oranları arasında ilişki var. Aşı olup tedbirlere uyun." çağrısı yaptı.