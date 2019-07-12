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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Bursa’da ziyarette bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bundan sonraki süreçte özellikle Şehir Hastanemiz ile birlikte Bursa’nın bir sağlık üssü olduğu ve artık hastamızın başka bir yere sevk edilmediği yer yer üniversitemizle de işbirliği içinde olan mükemmeliyet merkezleri içinde barındıran önemli bir hastane olacaktır" dedi.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:51
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Bursa’da ziyarette bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bundan sonraki süreçte özellikle Şehir Hastanemiz ile birlikte Bursa’nın bir sağlık üssü olduğu ve artık hastamızın başka bir yere sevk edilmediği yer yer üniversitemizle de işbirliği içinde olan mükemmeliyet merkezleri içinde barındıran önemli bir hastane olacaktır" dedi.


Önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak BursaŞehir Hastanesi ziyareti öncesi Bursa Valiliğine ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Özellikle Bursa’nın lokasyonu doğal kaynakları, rehabilitasyon ve benzeriimkânlarıyla sağlık turizminde bundan sonraki süreçte daha ciddi bir pay alacağını düşünüyorum. Bursa’mızın AK Parti hükümeti döneminde toplam yapılan yatırımın 45 milyar ve bunun 2 milyara yakını da sağlık yatırımı olarak yapıldığını biliyorsunuz. Şehir hastanemizin toplam yatırımı 2.3 milyar TL gibi bir değere ulaştı. Şehir Hastanemizin özellikle bundan sonraki süreçte Bursa’da sağlık üssü olabilecek konumda oluşturulduğunu ve hem fiziki yapısıyla hemde branş çeşitliliği, ileri teknolojik yapısıyla hembranş hastaneleriyleözellikle yanık merkezi dahil olmak üzere kalp, onkoloji, kadın doğum, çocuk, psikiyatri fizik tedavi gibibölgenin sağlık üssü olacak bir hastanemizdir Güney Marmara bölgemizde yaklaşık 5 milyona yakın vatandaşımıza hizmet etmek üzere konumlandırılmış bir hastanedir. Biz önümüzdeki dönemde özellikle şehir hastanelerimizin sağlıklı geldiği en üst noktaya konumlandırmak istiyoruz. İleri teknolojisiyle, altyapısıyla, branş çeşitliliği ve disiplinleriyleyetkin olan ve hastanın Şehir Hastanesi’nden başka bir hastane veya ile sevk edilmediği bir hastane olarak konumlandırıyoruz. Bursa’daki şehir hastanemiz biliyorsunuz 1355 yataklı 475 bin metrekare kapalı alanlı 49 ameliyathanesi olan son derece bütün disiplinleri ile yetkin bir şekilde planlanmış bir hastanemizdir. Bu arada diğer bazı taşınmasını düşündüğümüz hastanelerimizde ile ilgili de burada altını özellikle çizerek söylemek istiyorum ki biz o yerlerimizi de gerekli tadilat ve restorasyon ihtiyaçlarını tamamlayarak önümüzdeki dönemde yine sağlık ve sağlık eğitimi amaçlı kullanacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Ben bundan sonraki ziyaretimizi şehir hastanemizi özellikle yakından görüp Salı günü hasta kabulüne başlayacağımızı hazırlıkları yerinde görerek ziyaret etmeyi planlıyorum. Bundan sonraki süreçte özellikle Şehir Hastanemiz ile birlikte Bursa’nın bir sağlık üssü olduğu ve artık hastamızın başka bir yere sevk edilmediği yer yer üniversitemizle de işbirliği içinde olan mükemmeliyet merkezleri içinde barındıran önemli bir hastane olacaktır. TÜSEByapımızla yerleştirme ve millileştirmeyi çok önemsediğimizi biliyorsunuz. Bu çerçevede Türkiye GENOM ve Türkiye Kanser GEN projeleri ile ilgili klinik araştırmaların yapılabileceği bir hastane olarak da konumlandırdığımızı özellikle belirtmek istiyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:51
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