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Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "65 yaş üstü vatandaşlar için, ’Belirli kısıtlamalar dahilinde serbestlik olabilir mi’ diye bir gündem oldu. Net bir öneri gelmedi. Öneri gelmesi halinde Cumhurbaşkanımıza da sunulup karar aşamasına geçilir."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "65 yaş üstü vatandaşlar için, ’Belirli kısıtlamalar dahilinde serbestlik olabilir mi’ diye bir gündem oldu.

2020-04-29 17:46:20 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "65 yaş üstü vatandaşlar için, ’Belirli kısıtlamalar dahilinde serbestlik olabilir mi’ diye bir gündem oldu. Net bir öneri gelmedi. Öneri gelmesi halinde Cumhurbaşkanımıza da sunulup karar aşamasına geçilir."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "65 yaş üstü vatandaşlar için, ’Belirli kısıtlamalar dahilinde serbestlik olabilir mi’ diye bir gündem oldu. Net bir öneri gelmedi. Öneri gelmesi halinde Cumhurbaşkanımıza da sunulup karar aşamasına geçilir."

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