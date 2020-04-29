Sağlık Bakanı açıklama yaptı mı? | Sağlık Bakanı açıklama yapacak mı?
Fahrettin Koca açıklama yaptı mı? Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca insan her gün aynı sorunun cevabını araştırıyor. Salgının seyrini merak edenler “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı mı?” , “Fahrettin Koca ne zaman konuşacak?” , “Fahrettin Koca konuştu mu?” ,”Fahrettin Koca ne söyledi?” , “Bulum Kurulu toplandı mı?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.
Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüse karşı büyük bir savaş içinde. Vatandaşlar evde kal çağrılarına mümkün olduğunca riayet edip, yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, detaylar.
Sağlık Bakanı açıklama yaptı mı? | Sağlık Bakanı açıklama yapacak mı?
Bilim Kurulu toplantısı bugün video konferans yöntemiyle yapılacak. Saat 14.00 başlayacak toplantının ardından Bakan Koca’nın 16.00’da basın açıklaması yapması bekleniyor.