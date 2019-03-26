Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir’den Bozkurt’a hastane müjdesi

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Kastamonu ili temasları kapsamında Bozkurt ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, ilçeye yeni bir hastane yapılacağını söyledi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, bir takım ziyaretleri nedeniyle Bozkurt İlçesine geldi. Sınarcık Caddesi üzerindeki AK Parti seçim bürosunu ziyaretinde AK Parti ilçe Başkanı Utku Eren, Belediye Başkan Adayı Muammer Yanık ve partililer tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Halil Eldemir burada bir konuşma gerçekleştirdi. Bozkurt’ta sağlık alanında yapılacak çalışmalara değinen Halil Eldemir, "Bozkurt’ta şu anda yeni bir hastane yapımı projemiz var. Bu projeyi en kısa zamanda tamamlayarak sizlerin hizmetine sunacağız. Bunun dışında başkanımızın da bizden bir sıfır ambulans talebi oldu. İnşallah, kısa bir süre içerisinde 4x4 yeni bir ambulansı Bozkurt ilçemize göndereceğiz. Bunun sözünü sizlere veriyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’e, Bozkurt ziyaretinde AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Sadettin Yazı’da eşlik etti.