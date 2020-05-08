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Aktüel

Sağlık Bakan Koca:“Pazar yerinde dikkatli olalım”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları pazar alışverişlerinde uyararak, “Pazar yerinde dikkatli olalım” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 22:00:52 -
Sağlık Bakan Koca:“Pazar yerinde dikkatli olalım”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları pazar alışverişlerinde uyararak, “Pazar yerinde dikkatli olalım” dedi.


Sağlık Bakanı Koca, Twitter adresinden, bir pazar esnafının üzerinde "Parasız gel, maskesiz gelme" yazılı tezgahının fotoğrafını paylaştı. Bakan Koca, “Maske ve sosyal mesafe uyarılarımız, halkımızın pratik zekası, hazırcevap konuşmasıyla mevzu olup yayılıyor. Pazar yerinde dikkatli olalım. Biri, para ile birlikte bir miktar korona virüs uzatabilir” ifadelerine yer verdi.

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