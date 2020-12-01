Sağlık alımı personel alımı başvuru ekranı

Sağlık Bakanlığı personel alımı ekranı | Koronavirüs salgını sebebiyle sağlık çalışanlarına duyulan ihtiyaç arttı. Sağlık Bakanlığı bu sebeple 12 bin sağlık personeli almaya karar verdi. Başvurular ise 1 Aralık Salı günü başladı. Başvuru yapmak isteyenler başvuru şartları, son başvuru tarihini araştırmaya başladı. Peki, kimler sağlık bakanlığı personel ilanına başvuru yapabilir?

Sağlık Bakanlığı personel alımı tarihi

Sağlık Bakanlığı personel alımı son başvuru tarihi | ÖSYM internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu yayımlandı. Adaylar tercihlerini, 1 Aralık-7 Aralık tarihleri arasında. Tercihler, 7 Aralık saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin internet adresinden yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 7 bini hemşire olmak üzere 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KILAVUZU

Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz, sözleşmeli pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.

Adayların, bu kılavuzda lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 6 Eylül 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Lisans), ön lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 25 Ekim 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ön Lisans) ve ortaöğretim düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 7 Ekim 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-KPSS Ortaöğretim) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Lisans, ön lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacaktır. Ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için ise 2018-KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları kullanılacaktır.

2018-KPSS Ortaöğretim sınav sonucu bulunanlardan 2020-KPSS Ön Lisans sınavına girenler, ortaöğretim düzeyi pozisyonları tercih edemeyecek sadece 2020 KPSS Ön Lisans puanı ile ön lisans düzeyi pozisyonları tercih edebileceklerdir.

2018-KPSS Ortaöğretim sınav sonucu bulunanlardan 2020-KPSS Lisans sınavına girenler, ön lisans ve/veya ortaöğretim düzeyi pozisyonları tercih edemeyecek sadece 2020 KPSS Lisans puanı ile lisans düzeyi pozisyonları tercih edebileceklerdir.

Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir.

Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

Sağlık alımı personel alımı başvuru ekranı

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri web sitesinden yapılıyor.

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