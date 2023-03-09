Sağlığınız için dikkat edin! Bu hata kramplara yol açıyor

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Berna Güzel, vücudun susuz kalmasının kramplara neden olabileceğini söyledi.

Halk arasında ‘kramp’ adıyla bilinen kasların istemsizce kasılması sorununun son günlerde pek çok insanın yaşadığı bir durum olduğunu belirten Liv Hospital Samsun İç Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Berna Güzel, uyarılarda bulundu.

Krampların sık görülmesinin çok önemli sağlık problemlerinin işareti olabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Güzel, “Kramplar kaslarımızı hareket ettirdiğimizde oluşan kasılmaların benzeridir ancak bu kasılma istem dışı, son derece şiddetli, ağrılı ve uzun süreli olabilmektedir. Krampın nedeninin belirlenmesi ve gerekliyse buna yönelik bir tedavi yapılması önemlidir. Kramplar sadece bilinç açıkken değil, uyku sırasında da uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabilmektedir. Yüzme, araba kullanma gibi durumlarda hayati tehlikelere neden olabilmekte ve hayat kalitesini olumsuz etkilemektedir” dedi.

En sık krampa yol açan 8 neden

Kasların yoğun şekilde kullanılması ve kas yorgunluğu kramplara yol açabileceğini vurgulayan Uzm. Dr. Berna Güzel, ağrı ve yorgunluk hissinin kasların yorulduğuna işaret olduğunu ve bu yorulmanın da gerekli olan enerjinin tükenmesine ve kasların gevşeyememesi sonucunda kramplara neden olduğunu belirterek, krampa yol açan nedenler hakkında “Vücudun susuz kalması; spor ya da diğer yoğun hareketler sonrası terleme nedeniyle vücudun susuz kalması kramplara neden olabilir. Elektrolit dengesizliği; sodyum, kalsiyum ya da magnezyum seviyelerinin düşüklüğü hem sinir uçlarının hem de bu sinirlerin etkilediği kasların uyarılmasını arttırır ve kramp gelişimine neden olur. Kasların gevşemeden kasılmasının sebeplerinden biri vücudun yeteri kadar vitamin almaması ve kasları besleyememesinden kaynaklanmaktadır. D, A, B (B1, B5, B6, B9, B12), C, E vitamini eksikliği; kas kramplarına neden olabilir. Gün içinde çok fazla ayakta kalmak ve genetiğin etkisi ile baldırda meydana gelen varisler kramp oluşmasına neden olabilir. Tiroit bezi hastalıkları; hipertroidi ve hipotroidi gibi troid bezinin hastalıkları kramp gelişmesini arttırabilir. Şeker hastalığı; ayakta yanma, uyuşma hissi yapabildiği gibi yüksek ya da düşük kan şekeri kramp gelişmesine neden olabilir. Böbrek yetmezliği; böbrek yetmezliğinde sıvı elektrolit dengesinin bozulması ile kramp gelişebilir. Sigara; sigara kullanımı ile bozulan kan dolaşımı ile kramp gelişimi artabilir. İlaçların yan etkileri; bazı ilaçların yan etkileri arasında krampların da olabileceği bilinmektedir. Tansiyon ilaçları, idrar söktürücü ilaçlar, doğum kontrol hapları, kolesterol düşürücü ilaçlar ve ayrıca diyaliz tedavisindeki ilaçlar örnek olarak verilebilir” diye konuştu.

Bu önerilere dikkat

Klinik muayene sonucunda hekim tavsiyesiyle kullanılacak bazı ilaçlar ve kas gevşeticilerin kramp sancılarının seviyesini azaltacağını söyleyen Güzel ayrıca şunları söyledi:

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“Kramp sancılarının yaşandığı esnada sakin kalıp en yakın noktaya oturarak veya imkân varsa uzanarak kas spazmının yaşandığı noktaya hafif şekilde masaj yapmak kısa sürede spazm etkisini ortadan kaldıracaktır. Kan şekerini dengelemek, ani hareketlerden kaçınmak, kramp sancısı yaşanan bölgeye hafif masajlar yapmak, eksik olan vitamin ve minerallerin takviyesi, çok fazla gün içerisinde ayakta kalmamak, düzenli beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, ılık su ile duş almak, stresten kaçınmak ve bol sıvı tüketmek kramplara karşı etkili yöntemlerdir.”