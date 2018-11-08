Sağlığın düşmanı rutubet..

Eski yapılarda ahşap, küçük taş, tuğla, kerpiç, kireç, sıva gibi malzemeler kullanıldığından pek rastlanmamaktaydı. Ahşap pencerenin yapısından dolayı fazla su buharı ihtiva eden sıcak hava dışarı çıkar, soğuk ve rutubetsiz hava içeri girer.

Günümüzde ise duvar iç yüzeyinde çeşit çeşit "güzel" malzemeler kullanılıyor. Pencereler ise bir yaman! Kasa-kanat arasındaki lastik contalar ısı, hava, su, toz hatta gürültü yalıtımı sağlıyor.

Fakat bu "güzeller" uygulama yanlış yapıldığında ve alınması gerekli tedbirler alınmadığında duvar yüzeylerinde kaplama, sıva ve boya kabarmaları, çatlama ve küflenme gibi terleme zararlı ortaya çıkmakta..

Dış duvarda mozaik, seramik, cam gibi buhar geçirmeyen kaplama malzemeleri ise içerideki buharın duvar içinde yoğuşmasına sebep olmaktadır.

Yemek pişirme, çamaşır yıkama, çamaşır kurutma, döşemelerin silinmesi, camların silinmesi, su ısıtma, ütü yapma, çiçekleri sulama vs. nem üreten kaynaklardır.

İstirahat halindeki bir insandan nefes yolu ile saatte 40-50 gram, çalışma halindeki bir insandan nefes yolu saatte 70-80 gram, uyuyan bir insan ise gecede deri ve nefes yolu ile saatte 1000 gram nem salıyor ortama..

Ayrıca evlerde kullanılan gaz yakıtlar, yanarken su buharı çıkarırlar.

Havanın içinde fazla miktarda su buharı varsa, oda içindeki sıcaklıktan daha düşük bir sıcaklıktaki yüzeye (cam gibi) rastlandığında terleme olacaktır.

18-20°C sıcaklıktaki odaların nem değerleri: % 60-75 arası ise "nemli", yukarı ise "ıslak" olarak kabul edilmektedir.

N'apmalı?

Mutfakta pişirmenin sebep olduğu su buharı, aspiratör ve baca yolu ile giderilmelidir.

Banyo ve tuvalet, kullanımdan sonra havalandırılmalıdır.

Nemin evin diğer kısımlarına yayılmasını engellemek için mutfak ve banyo kapıları kapalı tutulmalıdır.

Evin her odası 18-20 derece olmalı ve gerekirse ısı yalıtımı ile duvarın yüzey sıcaklığı artırılmalıdır.

Ev içinde çamaşır kurutulmamalı, kurutulacaksa banyoda penceresi açık ve kapısı kapalı olarak yapılmalıdır.



Odaların aynı sıcaklıkta olmasına dikkat edilmelidir. Oda kapıları açık tutularak ısının eşit yayılması sağlanmalıdır.

Gaz sobası, katalitik türü ısıtıcılar aşırı su buharı oluşumuna sebep olduğundan kat kaloriferi ve kombili radyatörler tercih edilmelidir.

Soba ve radyatör üzerinde kesinlikle çaydanlık, çamaşır gibi eşyalar bulundurulmamalıdır.

Evde fazla miktarda çiçek ve akvaryum varsa havalandırma süresi artırılmalıdır.

Camlar ve döşemeler ıslak bezle temizlenirken, silinen yerler kuruyana kadar ev havalandırılmalıdır.

Evin duvarları ve tavanları yağlı boya ile boyanmamalı, plastik esaslı duvar kağıtları veya plastik boya tercih edilmelidir.