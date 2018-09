Sağlam askere ‘çürük’ raporu

15 Temmuz gecesi insanların üzerine tank, helikopter ve uçaklarla ölüm kusturan Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminin başarıyla püskürtülmesinin ardından ortaya çıkan detaylar şok ediyor. 17-25 Aralık’ta hedefine ulaşamayan, 15 Temmuz kalkışmasında da başarılı olamayan FETÖ’nün bir ihaneti daha deşifre oldu. Devlet kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına, ordudan emniyet güçlerine, adalet sisteminden özel sektör firmalarına, yerel yönetimlerden basın ve medya organlarına kadar sızan FETÖ’nün kadrolaşmak için ‘sahte rapor düzeneği’ kurduğu ortaya çıktı.

ÇÜRÜK RAPORUNU VER KURTUL

Akit, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında önemli bilgilere ulaştı. Savcılığın elde ettiği bilgilere göre, en alt kademeden tepe noktaya kadar yaptığı tüm faaliyetlerini ‘gizlilik’ içerisinde yürüten Fetullahçı Terör Örgütü’nün kadrolaşmada, istemediği askeri personeli görevinden “çürük” raporuyla uzaklaştırdığı belirtildi. Askeri liselere girmeye hak kazanamayan militanlara ise “sağlam” raporu tanzim edilerek, kendi mensuplarının TSK’da görev almasını olanak sağladığı ifade edildi.

SAHTE İSİMLE AMELİYAT ETMİŞLER

Örgüt üyesi olmayan başarılı öğrencileri ağına düşürmek için her türlü yolu mübah gören FETÖ’nün askeri liselere girecek aday öğrencileri, FETÖ’ye bağlı ya da anlaşmalı bir sağlık kuruluşunda ön muayeneye tabi tuttuğu vurgulandı. Herhangi bir sağlık problemi olan örgüt mensubunun gireceği sağlık kurulundan sağlıklı rapor alabilmesi için çeşitli şantajlarda bulunulduğu kaydedildi. Sağlık muayenesinde sorun yaşaması muhtemel görülen öğrencilerin “sahte isimlerle” tedaviden geçirildiği belirtilen soruşturmada, problemli olanların kimi zaman sahte isimler altında ameliyatla tedavi edildiği bildirildi. Darbe girişimin ardından FETÖ’ye yönelik operasyonlar derinleştikçe ihanetin başka boyutlarını da ortaya koydu. Akit’in ulaştığı bilgiler; yargıdan bürokrasiye, eğitimden askeriyeye kadar devletin her birimine sızan FETÖ’nün amaçlarına ulaşmak için insan hayatını ve onurunu hiçe sayan her türlü kirli yöntemi kullanmaktan çekinmediğini gözler önüne serdi.