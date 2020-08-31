Sağlam adımlarla hızlı büyüyor

Ülkemizde 100 yılın üzerinde bir geçmişe sahip olan konvansiyonel bankacılığa kıyasla, katılım bankacılığının 33 yıllık bir geçmişi var, bu 30 yıllık süreçte katılım bankaları, bazı dönemlerde engellemelere rağmen (mesela 28 Şubat döneminde şube açılışlarına izin verilmemesi gibi vb.) üzerine düşeni yaparak önemli bir büyüme gösterdi. Katılım bankacılığının geçmişine uzandığımızda asıl ivme kazandığımız dönem 2001 krizi sonrası oldu. Özellikle son 13 yıllık süreçte katılım bankalarının aktifleri bankacılık sektörünün üzerinde bir büyüme performansı sergiledi. İstikrarlı büyümenin devam etmesiyle katılım bankalarının sektörden aldığı payın önümüzdeki dönemde artacağına inanıyorum.

412 şube, 6 bin çalışan

Biz de Kuveyt Türk olarak kurulduğumuz günden bu yana güvenilir, istikrarlı, kaliteli ve inovatif ürün ve hizmet sunan, faizsiz bankacılık prensiplerinden, etik ve ilkeli bankacılıktan ödün vermeyen ve sürekli eğitim ve gelişimi kendine ilke edinen bir katılım bankası olarak çalışmalarımızı sürdürüyor, pek çok ilke imza atıyoruz. Bugün yurt genelinde 412 şubemiz ve 6 bine yakın çalışanımızla müşterilerimize hizmet veriyoruz. Coğrafi kapsama oranımızı her geçen gün artırıyoruz. İllerin yanı sıra ilçelerde de şubelerimizi müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Yakın zamanda yenilediğimiz ve ilerleyen dönemde tüm şubelerimize yaygınlaştırmayı amaçladığımız yeni şube iş modelimizle müşterilerimize ayırdığımız zamanı ve bu zamanın kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Geleneksel şube kanalımızın yanı sıra müşterilerimizin bankacılık işlemlerini mümkün olduğunca mobile taşımalarını, fatura ödemelerinden döviz işlemlerine, kıymetli madenlerden hisse alım-satımına kadar birçok işlemi, hiçbir işlem ücreti ödemeden kolayca yapmalarını sağlıyoruz. Yılın üçüncü çeyreği itibariyle yüzde 1,96 ile sektör ortalamasının altında gerçekleşen takibe dönüşüm oranımız sağlam ve disiplinli büyümemizin önemli bir göstergesidir.

Dijital şubede atak yaptı

Bankacılıkta trendler hızla değişiyor, müşteri beklentileri de değişen trendlere paralel bir şekilde farklılaşıyor. Kuveyt Türk olarak birçok noktada bu değişime anında ayak uyduruyor, bazı alanlarda değişimin öncüsü oluyoruz. “Senin Bankan Dijital Faizsiz Bankacılık Platformu” ile sektörde bir ilke imza attık ve şubesiz bankacılık konusunda Türkiye’de önemli bir oyuncu olduk. Bu yapı ile şubemiz olsun olmasın Türkiye’nin her yerinden müşterilerimize hizmet sağlamayı amaçlıyoruz. Bu kanaldan kazandığımız yeni müşteri sayısı 90 bine yaklaştı. Gelişimine önem verdiğimiz bu alana daha fazla kaynak ayırmayı düşünüyoruz. İlk etapta bireysel bankacılık ürün çeşitliliğimizi artırmayı amaçlıyoruz. İzleyen süreçte tüzel müşterilere de hizmet vermek için ilave çalışmalar yapacağız.

Dijital bağlamda hayata geçirdiğimiz bir diğer ürün olan XTM aslında ATM, çağrı merkezi ve şubeyi birleştiren yeni bir alternatif dağıtım kanalı. Müşterilerimiz, XTM aracılığıyla hem ATM hem de şube işlemlerini kendileri kolayca yapabildikleri gibi diledikleri takdirde tüm işlemleri XTM Agent adını verdiğimiz çağrı merkezi çalışanlarına online bağlanarak da gerçekleştirebiliyor. XTM cihazlarımızı bankacılık potansiyeli taşıyan mikro yerleşim alanları ve hane halkının yoğun olduğu bölgelerde konumlandırıyoruz. Her ne kadar interaktif bir ürün olsa da XTM şube adını verdiğimiz şube konseptimizde personel de istihdam ediyoruz. Ayrıca XTM Agent adını verdiğimiz çağrı merkezi çalışan sayısını artırıyoruz.

Erken aşama girişimcilere destek

Bankamızın sürekli eğitim ve gelişim ilkesi doğrultusunda hayata geçirdiğimiz uygulamalardan biri olan Lonca Girişimcilik Merkezi de önem verdiğimiz projelerin başında geliyor. Ülkemizde desteklenmesi gereken değerli fikirlere, projelere sahip çok sayıda girişimci var. Bu girişimcilerin büyük bölümü de çok genç. Özellikle erken aşama girişimcilerin eğitim, mentorluk, networking ve çalışma alanı gibi birçok ihtiyacı bulunuyor. Biz bu noktada ne yapabiliriz diye düşündük ve 2017 yılında Lonca Girişimcilik Merkezi’ni kurduk. Merkezimizde teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir proje fikirlerini, sürdürülebilir bir modelle ticari faaliyete dönüştürerek hem girişimcilerimize hem de ülke ekonomimize katkı sunuyoruz.

Altını olanlar için doğru adres

Geçtiğimiz aylarda vatandaşlarımızın altına yaklaşımını konu alan bir saha araştırması yaptık. Buna göre altın biriktirenlerin büyük bir kısmı hâlâ altınlarını yastık altında tutuyor. Özellikle 45 ve üzeri yaş grubunda bu eğilimin daha fazla olduğunu gördük. Bankamız bir ilke olarak yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik tüm çalışmaları destekliyor ve bu alanda bugüne kadar birçok ilke imza attık. Altın Günleri, Altın Katılma Hesabı, Altın Veren ATM gibi birçok ürün ve hizmet bankamız tarafından başlatıldı. Halen sektörde 15 farklı altın ürün ve hizmetiyle faaliyet gösteriyoruz. Geçtiğimiz günlerde altın EFT hizmetimiz de devreye girdi. Bu hizmetle vatandaşın bir bankada gram altın hesabı varsa altın olarak başka bir bankaya rahatlıkla transfer edebilmesi mümkün.

Altın bankacılığı alanındaki odağımız ve ürün çeşitliliğimiz tabi rakamlara da yansıyor. Bu yılın üçüncü çeyrek verilerine göre, altın bankacılığında, katılım bankaları arasında yüzde 58’lik payla ilk sıradayız. Tüm bankalar arasında ise yüzde 13’lük payla üçüncü sırada yer alıyoruz. Sene başından bu yana yaklaşık 2 ton ziynet altını ülke ekonomisine kazandırdık. 2011 yılında başlattığımız Altın Günleri uygulamasıyla bugüne kadar 16 ton, diğer uygularımızla birlikte ise toplamda 20 tonun üzerinde altını ekonomimize kazandırdık.,

İlk 9 ayda kârımız da arttı aktiflerimiz de

Kuveyt Türk olarak üçüncü çeyreği, önceki dönemlerde olduğu gibi hedeflerimiz doğrultusunda kapatarak istikrarlı büyümemizi sürdürdük. Faiz ve kur cephesinde hareketliliğin arttığı bir yıl yaşanmasına rağmen aktif büyüklüğümüzle katılım bankaları arasında ilk sıradaki yerimizi sağlamlaştırmaya devam ettik.

Aktifleri 77 milyar TL’ye dayandı

Rakamlara bakacak olursak, yılın ilk dokuz ayında net kârımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 artırarak 668 milyon TL’ye yükselttik. Bankamızın toplam aktifleri 76,9 milyar TL olurken öz varlıkları da 5,2 milyar TL’ye ulaştı. Bu dönemde toplanan fon büyüklüğü, 2017 yılı sonuna göre yüzde 38,8 artışla 55,3 milyar TL’ye yükseldi. Kullandırılan fon büyüklüğünde ise yüzde 37,1 artışla 53 milyar TL‘ye ulaştık. Tabi bu büyüme oranlarında yükselen döviz kurlarının da etkisi oldu. Ancak yükselen kur ortamına rağmen TL kullandırılan fon hacmimizi yılın ilk 9 ayında yüzde 16 büyütürken yine aynı dönemde TL toplanan fon hacmimizi de yüzde 14 oranında artırdık.

Dengeli büyüme stratejisi

Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir karlı büyüme trendimizi devam ettirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Halihazırda 2018 - 2023 Stratejik Planımızı oluşturuyoruz. Stratejimizi oluştururken Yeni Ekonomik Programı (YEP) baz aldık. Ekonominin temel taşları ile ilgili beklentileri dikkate alıyoruz. Stratejik planımızda dengeli büyümeye dayalı bir modelimiz var. Mevcut ekonomik konjonktür, değişen ve gelişen trendleri en iyi şekilde adapte edeceğimiz; ana ortağımızın ve müşterilerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılayacak bir plan üzerinde çalışıyoruz.

Kuveyt Türk’ün farkları

Aslında yukarıda bahsettiğimiz birçok husus rekabet üstünlüğü sağladığımız alanları ortaya koyuyor. Türkiye’de katılım bankaları arasında özel bankacılık müdürlüğünü kuran ilk bankayız. Müşterilerimize kişisel ihtiyaç ve beklentilerine göre özelleştirilmiş bankacılık, finansman ve yatırım ürünleri sunuyoruz. Yeni nesil interaktif bankacılık kanalımız XTM’ler, Senin Bankan dijital faizsiz bankacılık platformumuz, sukuk ihraçlarındaki deneyim ve başarımız, altın bankacılığı uygulamalarımız, Ar-Ge merkezlerimiz ve katılım finans esaslarına göre faaliyet gösteren portföy yönetim şirketimiz sektörden ayrıştığımız noktaların başında geliyor. Finansal teknolojiler konusunda rekabetçi piyasa şartlarında etkin ürünler geliştirme vizyonuyla kurmuş olduğumuz % 100 iştirakimiz Architect bilişim firması da bize rekabet üstünlüğü sağlayan bir diğer yapı. Lonca Girişimcilik Merkezi aracılığıyla girişimci gençlere hem uygun çalışma ortamı sağlıyoruz hem de özel mentor ve danışmanlarla projelerini hayata geçirmelerine destek oluyoruz. Sektörde ilk olma özelliğini taşıyan birçok uygulama ve yaklaşımımızla İK tarafında da önemli işlere imza atıyor, çalışanlarımıza aynı zamanda işveren markamız olan ‘İyi ki’ dedirtmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Yazılımla ihracat yapıp kazandık

Bankamızın birisi Şekerpınar’da, diğeri Konya’da olmak üzere iki AR-GE merkezi bulunuyor. Türkiye’de iki Ar-Ge merkezine sahip tek bankayız. Diğer yandan finansal teknolojiler konusunda rekabetçi piyasa şartlarında etkin ürünler geliştirme vizyonuyla kurmuş olduğumuz % 100 iştirakimiz Architect bilişim firması da bize rekabet üstünlüğü sağlayan bir diğer yapı. Ar-Ge merkezlerimizde ürüne dönen birçok projeyi Architecht aracılığıyla satışa sunmaya başladık. Türkiye’nin önde gelen teknoloji firmalarından biri olarak konumlandırdığımız Architecht, yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü büyük projelerle bir teknoloji ihracatçısı haline geldi. Architecht en büyük anlaşmasını geçen yılın Aralık ayında imzaladı. Architecht, Kuveyt merkezli olup Mısır’da yazılım geliştirme merkezi bulunan ve bankacılık sistemleri satan yazılım firması ITS ile anlaştı. ITS’in tüm sistemlerinde ve müşterilerinde Kuveyt Türk’ün geliştirmiş olduğu bankacılık yazılımı kullanılacak. Şube otomasyon sisteminden mobil şubeye, ATM’den operasyon merkezine kadar tüm işlemlerin teknolojisini ihraç etmiş durumdayız. Aralarında Nijerya, Malezya, Endonezya ve Mısır’ın da bulunduğu 20 ülkede bulunan 60’dan fazla banka, çözümlerimizi kullanıyor olacak.