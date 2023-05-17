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Siyaset Sağır sultanın bildiği kararı yine açıkladılar! Terör sevicilerin desteği 2. turda da Kılıçdaroğlu'na
Siyaset

Sağır sultanın bildiği kararı yine açıkladılar! Terör sevicilerin desteği 2. turda da Kılıçdaroğlu'na

Yeniakit Publisher
2023-05-17 17:38:00 -
Sağır sultanın bildiği kararı yine açıkladılar! Terör sevicilerin desteği 2. turda da Kılıçdaroğlu'na

HDP'nin paravanı terör sevici Yeşil Sol Parti ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı.

Yeşil Sol Parti ve HDP seçim sonrası ilk MYK toplantısını gerçekleştirdi.

Seçim sonuçlarının değerlendirildiği toplantıdan, ikinci turda da Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verilmesi kararı çıktı.

Terör seviciliklerinin yanı sıra milletin milli ve manevi değerlerini hedef alan HDP'nin açıklamasında, "Meclis’in üçüncü büyük partisi olarak, seçimlerin ilk turunda kazanmasına imkan vermediğimiz rejime, ikinci turda kaybettirme kararlılığımız sürmektedir. Önümüzdeki on bir günlük süreçte, bize nefes ve can veren halklarımızın mücadele azmi ile yolumuza devam edecek ve mutlaka kazanacağız. Önümüzdeki günlerde gerek örgütlü yapılarımızın, bileşenlerimizin ve ittifaklarımızın gerekse halkımızın adalet, barış ve özgürlük düşmanı bu rejime karşı geri adım atmadan, kararlı şekilde tepkisini sandıkta bir kez daha ortaya koyacağına olan inancımız tamdır." denildi.

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