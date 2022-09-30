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Spor Sağı gösterip sol vuracak! İşte sürpriz gelişme...
Spor

Sağı gösterip sol vuracak! İşte sürpriz gelişme...

Galatasaray'da sol bek Patrick van Aanholt, istenilen performansı bir türlü ortaya koyamamıştı. Teknik direktör Okan Buruk, Adana Demirspor maçında sol beki değiştiriyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 12:05:00 -
Sağı gösterip sol vuracak! İşte sürpriz gelişme...

Galatasaray'da sol bek Patrick van Aanholt, istenilen performansı bir türlü ortaya koyamamıştı. Teknik direktör Okan Buruk, Adana Demirspor maçında sol beki değiştiriyor.

Süper Lig'de cumartesi akşamı Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'la karılaşacak. Sarı-Kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk'un son haftalarda performans düşüklüğü yaşayan Patrick van Aanholt'u yedek oturtması bekleniyor. Genç teknik adam Aanholt'un alternatifini takım içinden buldu.

Galatasaray'ın geçen sezon kadrosuna kattığı 32 yaşındaki Hollandalı oyuncu bu sezon 7 maçta forma giyerek 2 asit yaptı ancak teknik heyet bu oyuncunun performansından mennun değil. Aanholt bu sezon deplasmanda 1-0 kazanılan Ümraniyespor ve yine deplasmanda 3-2 kazanılan Kasımpaşa maçlarında asist yapmıştı.

Galatasaray'ın Konyaspor'u 2-1 yendiği maçın 78. dakikasında Aanholt'un yerine Dubois oyuna dahil olmuştu. Dubois kısa süre içinde asist yaparak takımın kazanmasında büyük pay sahibi olmuştu. Aanholt ise etkisiz performansıyla eleştiri almıştı.

Sezon başında Altay'dan transfer edilen genç sol bek Kazımcan Karataş ise istenilen seviyede olmadığı için Okan Buruk tarafından as kadroda düşünülmüyor. Genç teknik adam Kazımcan'dan verim alabilmek için özellikle Türkiye Kupası maçlarında şans verecek. Buruk, bu sayede genç oyuncunun performansını artırarak as kadroya monte etme planı var.

Galatasaray'ın milli takım arasında İstanbulspor'la oynadığı maçta teknik direktör Okan Buruk Dubois'i sol bek pozisyonunda denedi. Aanholt ise o karşılaşmanın ilk 45 dakikasında sol önde görev aldı. Okan Buruk Leo Dubois'in performansını beğendi.

SOL BEKTE DUBOİS OYNAYACAK

Galatasaray'ın Adana Demirspor'la oynayacağı karşılamada teknik direktör Okan Buruk sol bek mevkisinde Fransız Leo Dubois'e görev verecek. Aanholt ise yedekler arasında mücadeleye başlayacak.

Akşam'a göre; Galatasaray'da Leo Dubois'in sezon başında sakatlanmasının ardından sağ bekte formayı alan Sacha Boey gösterdiği muhteşem performansla Dubois iyileşmesine rağmen oynamaya devam etti.

 


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