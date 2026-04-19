Sağanak Yağışın Getirdiği Olumsuzluklar Hızla Gideriliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkisini sürdüren aşırı sağanak yağışların günlük yaşamı olumsuz etkilememesi için saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ile KASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yağışların neden olduğu olumsuzluklara hızlı bir şekilde müdahale edilerek ulaşım ve altyapıda aksama yaşanmaması hedefleniyor. Şehrin farklı noktalarında görev yapan ekipler, özellikle yoğun yağış sonrası oluşabilecek su birikintileri, yol tahribatları ve ulaşımı aksatabilecek engellere karşı teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların güvenli ulaşım sağlaması ve günlük yaşamın kesintisiz devam etmesi adına ekipler gece gündüz sahada görev yapıyor.



Yağmursuyu Hatlarında Yoğun Mesai

KASKİ ekipleri tarafından yağmursuyu kanalları tek tek kontrol edilerek olası tıkanıklıklara anında müdahale ediliyor. Mazgal ve hat temizliğiyle arterlerde biriken yağmursularının kısa sürede tahliyesi sağlanırken, su baskını riskinin de önüne geçiliyor. Özellikle yağışın yoğun hissedildiği bölgelerde ekipler çalışmalarını artırarak kritik noktalarda sürekli denetim gerçekleştiriyor.

Yollarda Hasar Onarımı Sürüyor

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri de yağışların yol yüzeyinde oluşturduğu bozulma ve deformasyonları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Şehir içi ulaşım arterlerinde dolgu, reglaj ve bakım çalışmaları yapılarak sürüş güvenliği ve konforu yeniden sağlanıyor. Şiddetli yağışların ardından özellikle kırsal mahalle yolları ile eğimli bölgelerde yollara sürüklenen taş, kaya ve çeşitli malzemeler de ekiplerce temizleniyor. Yol güzergâhlarında gerçekleştirilen temizlik çalışmaları sayesinde arterler ulaşıma açık tutulurken, olası kazaların da önüne geçiliyor.

Vatandaşlara Kesintisiz Hizmet

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yağışlı havanın etkisini sürdürdüğü süre boyunca ekiplerin sahada olmaya devam edeceği belirtilerek, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden ilgili ekiplere bildirebileceği ifade edildi.