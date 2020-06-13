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Aktüel

Sağanak yağışın etkili olduğu Doğu’da hava sıcaklığı düştü

Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 09:07:14 -
Sağanak yağışın etkili olduğu Doğu’da hava sıcaklığı düştü

Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini sürdürüyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Erzurum, Erzincan, Ardahan il geneli ile Kars ilinin kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.


Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 3 derece altında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Gün içerisinde beklenilen sıcaklıklar; Erzincan’da 28, Iğdır’da 30, Erzurum’da 23, Kars’ta 25, Ağrı’da 24, Ardahan’da 20 derece olması öngörülüyor.

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