  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Alkollü yakalanan karı koca, ‘AK Partiliyim’ diyerek polisi tehdit etti, milletvekilini aradı! Her şeyleri yalan çıktı: Baştan sona rezalet

Rusya'dan ABD'ye Alaska tepkisi! Mutabakata sadık kalın

Gazze’de Kış Alarmı! 288 Bin Aile Evsiz, Felaket Kapıda! Siyonist vahşet altyapıyı yerle bir etti, kış çadırları da vuracak!

Hamas, bir leşten daha kurtuldu

Galatasaray deplasmanda mağlup

Gazze’de çocuklar enkazın arasında ders başı yaptı: Tahta yok, sıra yok… Ama umut var

Şara yönetimi göz açtırmıyor: Suriye genelinde teröristlere büyük operasyon!

İran’dan ABD yorumu: Buna ihtimal yok

Bizzat İsrail medyası yazdı! Siyonistlerden vandallık

Osman Gökçek Ankara’nın içler acısı halini anlattı: 5 tane projesi 23 milyar borcu var!
Sağanak yağış geliyor!


Sağanak yağış geliyor!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Sağanak yağış geliyor!

Yeni haftada Türkiye genelinde sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre, yeni haftada Türkiye genelinde sağanak yağış etkili olacak.

Bugün Trakya’dan başlayacak yağışlar, salı gününden itibaren şiddetini artırarak yurdun büyük bölümüne yayılacak. Çarşamba günü ise hemen hemen tüm bölgelerde yağış bekleniyor.

Bugün özellikle Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinde, ayrıca İzmir ve Aydın’ın kıyı kesimlerinde kısa süreli sağanak geçişleri görülecek.

Meteoroloji’nin verilerine göre, son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, salı gününden itibaren düşerek mevsim normallerine inecek. Uzmanlar, yağışların yer yer kuvvetli olabileceğini belirterek ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
