Sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre, yeni haftada Türkiye genelinde sağanak yağış etkili olacak.

Bugün Trakya’dan başlayacak yağışlar, salı gününden itibaren şiddetini artırarak yurdun büyük bölümüne yayılacak. Çarşamba günü ise hemen hemen tüm bölgelerde yağış bekleniyor.

Bugün özellikle Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinde, ayrıca İzmir ve Aydın’ın kıyı kesimlerinde kısa süreli sağanak geçişleri görülecek.

Meteoroloji’nin verilerine göre, son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, salı gününden itibaren düşerek mevsim normallerine inecek. Uzmanlar, yağışların yer yer kuvvetli olabileceğini belirterek ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.