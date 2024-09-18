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Yaşam Sağanak sonrası taşan dereler Çoruh nehriyle böyle buluştu
Yaşam

Sağanak sonrası taşan dereler Çoruh nehriyle böyle buluştu

Yeniakit Publisher
2024-09-18 12:08:00 -

Artvin'de etkili olan sağanak yağış sebebiyle dereler taştı. Taşan derelerin Çoruh nehriyle buluşma anı kameralara yansıdı.

Artvin'de iki gündür etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Borçka ilçesinde taşan dere Çoruh nehriyle buluştu. Buluşma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Artvin'in kıyı kesimlerinde etkili olan ve aralıklarla etkisini sürdüren şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Borçka ilçesinde ise sel sularıyla çamur rengi alan İçkale Deresi havza boyu ilerleyerek Çoruh nehriyle buluştu. Çoruh nehri ve İçkale deresi renk tonlarındaki farklılık bölgede yaşayanlar tarafından kayıt altına alındı.

Bu paylaşım sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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