IBAN’dan para gönderme sistemi değişti: Bu tuzağa sakın düşmeyin! Hesap hemen sıfırlanıyor
İkinci el araç piyasasında kendilerini alıcı olarak tanıtan dolandırıcılar, bankaların "para iste" özelliğini kullanarak satıcıların hesaplarını boşaltmaya başladı. Noter görevlisi kılığında telefonla aradıkları kurbanlarına, kaporayı onaylatma bahanesiyle aslında kendi hesaplarına para gönderim talebi onaylatan dolandırıcılar, vatandaşların tüm birikimini hedef alıyor. Uzmanlar, mobil bankacılıkta gelen bildirimlerin "para girişi" mi yoksa "ödeme talebi" mi olduğunun dikkatle kontrol edilmesi konusunda vatandaşları acilen uyarıyor.