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IBAN’dan para gönderme sistemi değişti: Bu tuzağa sakın düşmeyin! Hesap hemen sıfırlanıyor

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IBAN’dan para gönderme sistemi değişti: Bu tuzağa sakın düşmeyin! Hesap hemen sıfırlanıyor

İkinci el araç piyasasında kendilerini alıcı olarak tanıtan dolandırıcılar, bankaların "para iste" özelliğini kullanarak satıcıların hesaplarını boşaltmaya başladı. Noter görevlisi kılığında telefonla aradıkları kurbanlarına, kaporayı onaylatma bahanesiyle aslında kendi hesaplarına para gönderim talebi onaylatan dolandırıcılar, vatandaşların tüm birikimini hedef alıyor. Uzmanlar, mobil bankacılıkta gelen bildirimlerin "para girişi" mi yoksa "ödeme talebi" mi olduğunun dikkatle kontrol edilmesi konusunda vatandaşları acilen uyarıyor.

#1
Foto - IBAN’dan para gönderme sistemi değişti: Bu tuzağa sakın düşmeyin! Hesap hemen sıfırlanıyor

İkinci el araç satış platformlarında ilan veren vatandaşlar, son günlerde organize bir dolandırıcılık yöntemiyle karşı karşıya kalıyor. Alıcı kılığındaki şüpheliler, pazarlık sürecinin ardından "kapora gönderiyoruz" diyerek satıcıların mobil bankacılık hesaplarını hedef alıyor.

#2
Foto - IBAN’dan para gönderme sistemi değişti: Bu tuzağa sakın düşmeyin! Hesap hemen sıfırlanıyor

Sistem, bankaların müşterilerine sunduğu "para iste" özelliğinin suistimal edilmesine dayanıyor. Dolandırıcılar, satıcıya para göndermek yerine bu özelliği kullanarak bir ödeme talebi oluşturuyor.

#3
Foto - IBAN’dan para gönderme sistemi değişti: Bu tuzağa sakın düşmeyin! Hesap hemen sıfırlanıyor

Bildirimin açıklama kısmına ise "Kapora" veya "Kapora Onayı" yazarak aldatıcı bir görünüm sağlıyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi yetkilileri, şüphelilerin güven kazanmak için kendilerini noter görevlisi olarak tanıttığını belirtiyor.

#4
Foto - IBAN’dan para gönderme sistemi değişti: Bu tuzağa sakın düşmeyin! Hesap hemen sıfırlanıyor

Kurbanı telefonla arayan suç ortakları, noter işlemlerinin başlaması için telefondaki bildirimin acilen onaylanması gerektiğini iddia ederek zaman baskısı oluşturuyor.

#5
Foto - IBAN’dan para gönderme sistemi değişti: Bu tuzağa sakın düşmeyin! Hesap hemen sıfırlanıyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) güvenlik uzmanları, mobil bankacılık üzerinden gelen her bildirimin işlem yönünün dikkatle incelenmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Onay ekranında "para girişi" yerine "para transferi" veya "ödeme talebi" ibaresi yer alıyorsa işlemin derhal sonlandırılması gerekiyor.

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