Sağanak nedeniyle İstanbul'da yol çöktü!

İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak yağışın ardından Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nde çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Belediye ekipleri de çöken yolda çalışma başlattı. Yolun kapatıldığını görmeden caddeye giren sürücüler de geri geri giderek alternatif yollara yöneldi.

SULTANBEYLİ'DE 2 ARAÇ ÇUKURA DÜŞTÜ

Şile yolunda sürücüler göle dönen yolda ilerlemekte zorlanırken Sultanbeyli’de iki sürücü yol çalışmasını fark edemedi, araçlarının tekerlekleri çukura düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da yağış etkili oldu. Yağmur Anadolu yakasında özellikle Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye ve Çekmeköy’de yağmur sürücülere zor anlar yaşattı. Şile yolunda su birikintisi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.