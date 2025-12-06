Sağanak kapıya dayandı! Valilik saat vererek uyardı
Bilecik Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporlarına dayanarak kent genelinde etkili olacak kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, 7 Aralık 2025 Pazar günü sabahın ilk saatlerinden gece yarısına kadar aralıksız yağış beklendiği belirtildi. Özellikle sabah saatlerinden itibaren yağışların şiddetini artıracağı ifade edilirken, ani su baskınları ve olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
Bilecik Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine dayanarak yaptığı açıklamada, yağışların 07 Aralık 2025 Pazar günü ilk saatlerden gece yarısına kadar aralıksız sürebileceğini belirtti. Açıklamada, kuvvetli sağanakların özellikle sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracağı ifade edildi.
Valilik, sağanak yağışla birlikte sel, su baskını, dere taşkınları, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma ve ani su baskınları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Özellikle şehir merkezi ile düşük kotlarda bulunan yerleşim alanlarında yaşayan vatandaşların, ani su baskınlarına karşı gerekli önlemleri almalarını istedi.
Gündem
CHP’nin sadece 6 yılda açık hava çöplüğüne çevirdiği İzmitliler isyan etti: Bizi bu pislikten kurtarın!
Gündem
Kızılelma'nın başarısını teknoloji devi Japonlar böyle verdi “Hava harbi ezberlerini bozan ve askeri teknolojinin geleceğini şekillendiren tarihi bir adım”