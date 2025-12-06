Aşırı zeki LGS birincilerine bakın! Türkiye'nin en köklü liselerinden birinde 'kız mevzusu ve işkence' rezaleti!

Türkiye’nin en köklü okullarından İstanbul Erkek Lisesi’nde kız meselesi gibi ucuz/bayat bir konu yüzünden rezillik yaşandı! “kız meselesi” gerekçesiyle 11. sınıf öğrencilerinin 9. sınıf öğrencilerinin yatakhanesini basmasıyla başlayan gerginlik, muşta ve bıçak gösterilen kan donduran bir zorbalığa dönüştü. LGS şampiyonu 7 öğrenci ağır şekilde darp edilirken, bir öğrencinin kulak zarı patladı. Olay sonrası Milli Eğitim ve savcılık soruşturma başlattı.

TARTIŞMANIN KIVILCIMI: WHATSAPP YAZIŞMALARI

İstanbul Erkek Lisesi’nde 9. sınıfa giden E.E.A., M.B.P., M.M.A., M.T.P., M.A.K., E.A. ve A.H.A., kendi aralarında kurdukları WhatsApp grubunda bazı kız öğrenciler hakkında konuştukları mesajlar nedeniyle hedef haline geldi.

Bu mesajların başka bir öğrenci tarafından kız öğrencilerin grubuna gönderilmesi, tansiyonu bir anda yükseltti.

11. SINIF ÖĞRENCİLERİ YATAKHANEYİ BASTI

İddialara göre, 24 Kasım akşamı saat 20.00 sularında yaklaşık 10 kişilik 11. sınıf grubu, mesajları bahane ederek 9. sınıf öğrencilerinin kaldığı yatakhaneyi bastı.

Küçük öğrenciler zorla yurttaki sinema odasına götürüldü.

MUŞTA VE BIÇAK TEHDİDİ: KAFAMI DUVARA SÜRTTÜLER

Sinema odasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede işkenceye dönüşen bir şiddet zincirine döndü.

İddiaya göre:

Öğrencilerin yüzüne defalarca tokat atıldı,

Bazılarının başı duvarlara sürtüldü,

Muşta ve bıçak gösterilerek tehdit edildi,

Bir öğrenci boğazı sıkıldığı için nefes almakta zorlandı,

E.E.A.’nın kulak zarı patladı.

Öğrenciler saatlerce korku içinde tutuldu.

DARP EDİLEN ÇOCUKLAR KAFEYE GÖTÜRÜLDÜ, TELEFONLARINA EL KONDU

Şiddet sona ermedi. 11. sınıf öğrencileri, 9. sınıf öğrencilerini okulun yakınındaki bir kafeye götürüp üzerlerini aradı ve telefon ile tabletlerini rızaları olmadan aldı.

Küçük öğrenciler olayın ardından ailelerini arayarak yardım istedi.

VELİLER DARP RAPORU ALDI: BAZI ÇOCUKLAR OKULU TERK ETTİ

Aileler çocuklarını hastaneye götürerek darp raporu aldı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bazı veliler ise çocuklarının can güvenliğinden endişe ederek nakil işlemlerini başlattı.

MİLLİ EĞİTİM VE SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Savcılığı adli soruşturma başlatırken, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü de idari inceleme sürecini devreye aldı.

