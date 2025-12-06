200 bin Euro rüşvet skandalı iddiası! Manavgat’ta pişti CHP genel merkezine düştü

CHP’li belediyelerde yaşanan 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturmalarında her gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu, 41 sanığın yargılandığı ilk duruşma 4'üncü günde tamamlandı. Duruşmada tutuklu Niyazi Nefi Kara'nın özel kalem müdürü Buğlem Şahbaz ve yapı kontrol müdürü Hüseyin Keçer ile eski imar müdürü Zafer Keçer tahliye edildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, nisan ayında gelen ihbar üzerine Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, belediye meclisi üyeleri ve belediye çalışanlarıyla bazı iş adamlarına yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sırasında belediye başkan yardımcısı Engin Tüter'e, makamında baklava kutusu içinde 110 bin avro rüşvet alırken polis ekipleri tarafından suçüstü yapıldı. Operasyonu genişleten polis ekipleri, belediye başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve belediye çalışanlarıyla birlikte iş adamlarının da bulunduğu 41 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla, 7'si ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürecinde bazı şüphelilerin serbest bırakılmasıyla tutuklu sayısı 9'a düştü.

İDDİANAMEDE 32 SUÇ UNSURU

Soruşturma sonrası Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, 32 ayrı suç unsuru içeren iddianame, Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçundan 'örgüt lideri' olarak tanımlanan Niyazi Nefi Kara'nın, ayrıca 'Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme', 'Kazanç müsaderesi', 'İcbar suretiyle irtikap', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet alma', 'Zimmet' suçlarından cezalandırılması istendi.

DURUŞMA 4 GÜN SÜRDÜ

İddianameyle 41 kişi hakkında dava açılırken, tutuklu 9 sanığın örgüt yöneticisi sıfatı taşıdığı kaydedildi. İddianamede; örgüt yöneticisi olduğu belirtilen şüphelilerden Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül, belediye başkan yardımcısı Engin Tüter ile iş adamları Mesut Kara, İlker Günay, Demir Demir, verdikleri ifadelerle etkinlik pişmanlıktan yararlandırılmalarını istedi. İddianamede sanık ifadeleri, hesap hareketleri, MASAK raporu, bilirkişi raporları, tapu kayıtları, sahte faturalar, ödeme dekontları, HTS analiz çalışması ve birçok delil de yer aldı.

Davanın ilk duruşması Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde salı günü başladı. Duruşma, 4'üncü oturumla tamamlandı. Duruşmada sanıkların savunmaları alındı. Dünkü son oturumda ifade veren şikayetçi turizmci Zafer Süral, geçen yıl eylül ayında lojman inşaatı için belediyeye başvuru yaptığını belirterek, "Savcılık bu durumu belediyeye sorduğunda belediyeden aralık ayında başvuru yapıldığına dair yazı iletilmiş. Benim elimde 25 Eylül'de başvuru yaptığıma dair belge var. Bunun dosyaya konulmasını istiyorum" diyerek başvuru evrakını mahkeme başkanına verdi.

Projeye ait evrakları tamamlayıp başvuru yaptıktan sonra günlerce belediyeden yanıt alamadığını anlatan Zafer Süral, dosyasının durumunu sormak için belediyeyi aradığında kendisine başkan yardımcısı Sıla Ceyhan Berkaya ile görüşmesinin söylendiğini aktardı. Sıla Ceyhan Berkaya'nın kendisine Demir Demir'le görüşmesi için telefonunu gönderdiğini anlatan Zafer Süral, şunları söyledi:

“Demir Demir'le AKM'de 2 defa görüştük. 2'nci görüşmemizde yanında Hüseyin Cem Gül de vardı. Bana seçim döneminden Antalya'da yerel bir televizyon kanalına borçları olduğunu, bu borcu ödemem gerektiğini söylediler. Kanalın sahibiyle görüştüm, 2 taksitte 6 milyon 600 bin lira ödedim. Sonrasında projem onaylandı."

'GİDECEĞİ YERİ BİLİYORSUN'

Lojmanı için ruhsatın onaylanmasının ardından elektrik ve su aboneliği için belediyeden alması gereken evraklarda eksikler olduğunun söylendiğini aktaran Süral, konuyu Demir Demir'e söylediğini belirterek ifadesine şöyle devam etti:

“Demir Demir birkaç gün sonra beni aradı. Sanık Hüseyin Cem Gül'ün inşaat işini Mehmet Ali Fansa'ya verilmesini istediğini söyledi. Mehmet Ali Fansa bana metrekare için 1325 lira fiyat verdi. Ben de fiyatın çok olduğunu metrekare için 1200 lira fiyat aldığımı söyledim. Mehmet Ali Fansa bana '75 lirasının gideceği yeri biliyorsun' dedi. Bunun üzerine işi ona vermek zorunda kaldım. Lojman inşaatıyla ilgili ince işçiliği Cengiz Coşar'a vermek istedim. Ona 'Belediye ile anlaş' dedim. Anlaşmanın olması üzerine inşaatın ince işçiliğini de Cengiz Coşar'a verdim."

'CHP GENEL MEREKEZİ'NE GÖNDERİLMEK İÇİN 200 BİN EURO İSTEDİ' İDDASI

Sanıklardan Hüseyin Cem Gül'ün kendisinden CHP Genel Merekezi'ne gönderilmek için 200 bin Euro istediği iddiaları hakkında Zafer Süral, şöyle konuştu:

"Bir süre sonra Demir Demir beni aradı. Hüseyin Cem Gül'ün benden, CHP Genel Merkezi'ne gönderilmek üzere 200 bin Euro istediğini söyledi. Ben de kendisine zaten yeteri kadar para verdiğimi ve paramın olmadığını söyledim. Bana 'Senin yerine ben vereyim, sen kredi çektiğinde verirsin' dedi. Kredi çektiğim zaman 200 bin Euro’yu verdim."

'DAYANACAK GÜCÜM KALMAMIŞTI, ŞİKAYETÇİ OLDUM'

Zafer Süral, Niyazi Nefi Kara, Kara'nın oğlu A.Ç.K., iş insanı Kadirhan Berber ile Demir Demir'in ofisinde yaptıkları görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

"Bugüne kadar verdiğim paraları tek tek anlattım. Niyazi Nefi Kara, 'Hiç haberim yok. Zaten Hüseyin Cem Gül 2 aydır belediyeye uğramıyor' dedi. Bu sırada oğlu A.Ç.K. ise Hüseyin Cem Gül'ün aracına dinleme cihazı koyduğunu, telefonuna bir uygulama yüklediğini, her şeyi haftalık olarak aldıklarını söyledi. O toplantıda yerel kanala ödenen para için Niyazi Nefi Kara'ya, 'Bu paradan da mı haberin yoktu?' dedim. Kara da 'Sonradan haberim oldu' diye cevap verdi."

Mahkeme başkanının, 'Savcılığa neden başvurmadın?' sorusu üzerine Zafer Süral, ekonomik olarak batacağını düşünerek korktuğunu belirtti. Zafer Süral, "İşlerimiz çok kötüye gidecekti. Daha sonra bana 3 halk plajı yaptırdılar. Ardından eski dönemleri de kapsayacak şekilde 150 milyon lira ceza kestiler. Baktım ki, bu isteklerin ardı arkası kesilmiyor, benim de dayanacak gücüm kalmamıştı. Şikayetçi oldum" dedi.

3 TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Duruşmada savunma yapan sanıklar tahliye ve beraatlerini istedi. İfadelerin tamamlanmasının ardından savcı, tutuklu sanıklardan Buğlem Şahbaz ve Hüseyin Keçer'in tahliye edilmesini, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Niyazi Nefi Kara'nın özel kalem müdürü Buğlem Şahbaz, eski imar müdürü Zafer Keçer ve yapı kontrol müdürü Hüseyin Keçer'in tahliyesine, Niyazi Nefi Kara, Hüseyin Cem Gül, Mehmet Engin Tüter, Sıla Ceyhan Berkaya, Mehmet Tosak ve Mesut Kara'nın tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmanın 27 Ocak 2026 tarihine ertelenmesine karar verdi.