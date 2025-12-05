Katillerin hamisinden başka ne beklenirdi ki! Siyonistler katılıyor Almanya seviniyor

Almanya, soykırımcı İsrail'in Eurovision'a katılabilmesi kararını memnuniyetle karşıladı. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Berlin'i ziyaret eden İzlanda Dışişleri Bakanı Katrin Gunnarsdottir, yaptıkları görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin "Bazı ülkelerin boykot etmesine rağmen, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesi kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Wadephul, "İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılabilmesi kararını memnuniyetle karşılıyoruz." yanıtı verdi.

“KÜLTÜRÜN HER ZAMAN BİRLEŞTİRİCİ BİR YÖNÜ OLMALI”

Wadephul, şöyle devam etti:

"İsrail'in orada (Eurovision) uzun bir geleneği var ve bu elbette bağımsız bir karar. Ancak bir Alman olarak, bunu yalnızca memnuniyetle karşılayabilirim ve sorumlu diğer tüm devletleri ve kuruluşları da katılımlarını sürdürüp sürdürmemeleri gerektiğini ciddi olarak değerlendirmeye çağırıyorum. Kültürün her zaman birleştirici bir yönü olmalı ve bu nedenle bu forum bu amaçla kullanılmalı ve elbette izin verilen siyasi görüş ayrılıklarının arenası haline gelmemelidir. Ancak böyle bir etkinliğin sunabileceği birleştirici potansiyelin, bence, değerlendirilmesi gerekir."

"İZLANDA DIŞİŞLERİ BAKANI İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ DESTEDEKİLERİNİ AÇIKLADI"

İzlanda Dışişleri Bakanı Gunnarsdottir ise İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımıyla ilgili soruya, İzlanda'nın Gazze, Filistinliler ve İsrail ile ilişkiler konusundaki tutumunun herkes tarafından bilindiğini söyledi.

Gelecekte iki devletli bir çözümü açıkça desteklediklerini belirten Gunnarsdottir, şunları kaydetti:

"Acilen ihtiyaç duyulan Gazze'deki ateşkesi de memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca Gazze Şeridi'ne daha fazla insani yardım ulaşmasını istiyoruz. İzlanda'nın tutumu bu. Ancak ülkemin Kültür Bakanı ile de görüşmek istiyorum. Bazıları bunun ulusal yayın kanallarının meselesi olduğunu söyleyebilir ancak bir görüş bildirmeden önce mutlaka orada görüşeceğiz. Bu hassas bir konu ve tüm yönleriyle inceleyeceğiz. Ancak Gazze'de önemli bir ateşkes sağladığımızı belirtmek isterim. Bana göre öncelik, Gazze halkına destek olmak, onlara yardım sağlamak ve Gazze Şeridi'ne insani yardım erişimini sağlamak. Batı Şeria'daki gelişmelerin beni özellikle endişelendirdiğini vurgulamak istiyorum."

Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Kurulunda, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının oylamaktan kaçınılıp yarışmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve Belçika devlet televizyonları İsrail'i boykot ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.