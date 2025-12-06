Provokatör Trafik Polisi! Terörsüz Türkiye’den rahatsız olanlar talimatı aldılar

Olayın tamamen Fetöcüler tarafından organize edildiğini vurgulayan Uğur paylaşımında şöyle yazdı;

Kamera hazırlanmış, ışık uygun, gereken alkışçı üç beş kişi de hazır bekliyor. Ezber de yapılmış abiler tarafından.

Ve yönetmenin talimatı:

“Oyun başlasın”

Gezi sırasında, 15 Temmuz öncesinde bu kamikazelerden çok gördük.

Geleceğin Türkiyesi’ni inşa etmek, PKK terörünü bitirip sonlandırmak, bölgede güvenliği sağlamak, huzurlu ve barış içinde bir ülke için elini taşın altına koyan herkes gerçek vatanseverdir. Bir milliyetçi damar yakalayıp üzerinde tepinmek isteyenin yeri de bellidir.

Not: Diğer paylaşımlarımın altına doluşan ve hakaretler yağdıran tüm FETÖ’cü hesapları buraya da davet ediyor, hakaretlerini şimdiden misliyle iade ediyorum. Fetullahçı Namussuz ve şerefsizlerin hakkından 15 Temmuz gecesi bu millet nasıl geldiyse arta kalan foseptiklerin de icabına bakılacaktır.