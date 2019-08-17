Sağanak İstanbul'u felç etti! Yollar kapandı, seferler durdu
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından tüm vapur seferleri durdu. Kabataş-Bağcılar tramvay seferi yapılamıyor. Bakırköy sahil yolu trafiğe tamamen kapandı.17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:25
İstanbul'da beklenen yağış etkisini göstermeye başladı. Aniden bastıran yağmurla birlikte bazı yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar ise suda mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Vapur seferleri iptal edildi
Meteoroloji'nin yağış uyarılarının ardından öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterdi. İstanbul'da hayat durma noktasına gelirken, pek çok noktada trafik kilitlendi. Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerini durdurdu ve tüm vapur seferleri iptal edildi.
Bakırköy sahil yolu trafiğe kapandı
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla birlikte Bakırköy sahil yolu oluşan su birikintileri nedeniyle tamamen trafiğe kapandı. Sahil yolunda çok sayıda araç mahsur kalırken, ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.
Kapalıçarşı'yı su bastı
Tarihi Kapalıçarşı da şiddetli yağıştan etkilendi. Kapalıçarşı'nın içinde su baskınları yaşandı. Esnaf kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
YORUM YAZ