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Safranbolu’da üstyapı çalışmaları

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından üstyapı çalışmaları devam ediyor.

10 Eylül 2019 Salı 13:40
Safranbolu’da üstyapı çalışmaları

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından üstyapı çalışmaları devam ediyor.


Vardiya usulü çalışan ve gece de çalışmalarına devam eden ekipler; yaya geçitleri, asfalt yama, kaldırım yenileme, taş duvar yapımını aralıksız sürdürüyor.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, geçmişten miras kalan bu kent için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.


Ekiplerin mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveriyle Safranbolu için çalıştıklarını ifade eden Köse, "Daha önce de defalarca tekrar ettiğimiz gibi Safranbolu’muz ve Safranbolu halkı hizmetin en iyisini, en kalitelisini hak ediyor. Bizlerde elimizdeki şartlar el verdiği ölçüde hizmet verme gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından tespit edilen eksikler ve vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek ihtiyaç duyulan mahalle ve caddelerimizde vatandaşlarımızla istişare içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 13:40
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