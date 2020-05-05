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Aktüel

Safranbolu’da okul inşaatları devam ediyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde okul inşaatlarının yapımı devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 17:53:34 -
Safranbolu’da okul inşaatları devam ediyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde okul inşaatlarının yapımı devam ediyor.


Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, yapımı devam eden ve inşaatı 2020-2021 eğitim öğretim yılına bitirilmesi planlanan Kanuni Ortaokulu inşaatını yerinde inceleyerek, yüklenici firma yetkililerinden yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.


Gümüş, eğitim öğretim yılında hizmete açılacak yeni okullarla öğrencilerin daha donanımlı ve teknolojik ortamlarda eğitim öğretim göreceğini söyledi.


UNESCO Dünya Miras Kenti Safranbolu’ya yakışır bir okul olacağını ve Safranbolu’nun eğitimine değer katacağını ifade eden Gümüş, "Yeni eğitim öğretim yılına açılacak olan bu okullarımız sayesinde eğitim kalitemizin daha da yükseleceğine inanıyorum. İnşaatı devam eden okul inşaatlarının en kısa sürede bitirilip yeni eğitim öğretim yılına yetişmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Okul inşaatlarının yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çocuklarımızın okul ortamlarının ilgi, yetenek ve yeterliliklerini ortaya çıkartacak donatılar ve geleceğin teknolojisini yakalayan teknolojik donanımlara sahip olması için çabalıyoruz. Desteklerini esirgemeyen devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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