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Safranbolu’da bisiklet festivali etkinliği hazırlıkları başladı

3 yıl önce kurulan Karabük Bisiklet Derneği (KARBİSDER) ilk kez bisiklet festivali düzenleyecek.

16 Temmuz 2019 Salı 12:09
Safranbolu’da bisiklet festivali etkinliği hazırlıkları başladı

3 yıl önce kurulan Karabük Bisiklet Derneği (KARBİSDER) ilk kez bisiklet festivali düzenleyecek.


KARBİSDER Başkanı Kenan Aydoğdu, Safranbolu’nun UNESCO’ya kabulünün 25. Yıl dolayısıyla ‘Dünya Miras Kenti Safranbolu’ temasıyla 29 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde arasında yapılacak festivalin başvurularının devam ettiğini söyledi.


Aydoğdu, 2016 yılından bu yana dernekleşerek faaliyetlerini Karabük Bisiklet Derneği olarak yürüten Karabük’te çeşitli görevlerde bulunan 60 bisikletçi olarak etkinlikleri yürüttüklerini ifade ederek, “Bisiklet günümüzün yükselen trendi. Dünyanın birçok yerinde çok geçmiş yıllardan beri bir ulaşım aracı olarak kullanılan bir karayolu taşıtı aslında. Bisikletin birçok kullanım alanı var; spor, gezi, eğlence ve aynı zamanda ulaşım olarak kullanılıyor. Ülkemizde de son yıllarda bisiklet kültürü yavaş yavaş yerleşmeye başladı. İlimizde ve bölgemizde bisiklet kültürü yaygınlaşması için biz de faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Çeşitli illerde bisiklet festivalleri yapılıyor ve biz bunlara da iştirak ediyoruz. Ancak ilimizde bugüne kadar böyle bir etkinlik yapılmadı ve bir festivalde Karabük’te yapalım diye düşündük. Karabük’ümüzün başta Safranbolu olmak üzere çok kıymetli yerleri ve ilçeleri var. Bizde her yıl bir tema belirleyerek bu güzellikleri hem bisiklet sürerek hem de turizmin tanıtılması adına böyle bir etkinlik yapalım dedik ve bu kapsamda ilk festivalimizi Safranbolu’da yapacağız. UNESCE Dünya Miras Listesine girişinin 25 yılı kutlanıyor ve buradan yola çıkarak ‘Dünya Miras Kenti Safranbolu’ teması ile 29 Ağustos - 1 Eylül arasında ilk festivalimizi yapacağız” dedi.


Başkan Aydoğdu, 4 gün sürecek olan festival kapsamında 2 ana rota belirlediklerini de kaydederek, “Rotamızın birincisi Safranbolu’nun turizm ve kültürel güzelliklerini tanıtmak için olacak ve 60 kilometrelik bir rota. Coğrafi zorlukları olan bir rota ama katılımcılar bunu başarı ile tamamlayacaktır. İkinci rotamız ise tamamen doğal güzelliklere ayırdık. Son gün ise Safranbolu’da kültürel bir gezi yapacağız. Şuanda ön kayıtları almaya devam ediyoruz. 19 Temmuz son başvuru ama bunu Temmuz ayı sonuna kadar uzatmayı planlıyoruz. Ancak Festival tarihinden en az 1 ay önce kesin katılımcı listesini almamız gerekiyor ki buna göre hazırlıklar yapacağız. Etkinliğimize katılmak isteyen bisiklet tutkunlarını Safranbolu’ya beklerken, başvuruları ise derneğimizin ‘www.karbisder.org’ adresinden yapabilir.” diye konuştu.


Kenan Aydoğdu, amaçlarının bisikletin trafikte kanunlarla tanınmış, hakları olan bir taşıt olduğunu, bisikletin spor amacı ile kullanılabildiği gibi gezi ve eğlence amacının yanında ulaşım amaçlı kullanıldığı kültürünü yerleştirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 12:09
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