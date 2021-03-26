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Ekonomi Safranbolu Belediyesine zabıta ve itfaiye memuru alımı ne zaman?
Ekonomi

Safranbolu Belediyesine zabıta ve itfaiye memuru alımı ne zaman?

Safranbolu Belediye Başkanlığı, zabıta ve itfaiye personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan duyuruda, itfaiye eri için en az KPSS 60 puan aranırken zabıta memuru alımı içinse KPSS 70 puan şartı aranıyor. Peki, Safranbolu Belediyesine personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-26 19:34:00 -
Safranbolu Belediyesine zabıta ve itfaiye memuru alımı ne zaman?

Safranbolu Belediye Başkanlığı, personel alımı hakkında açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada en az 60 KPSS puan şartıyla devlet memuru alımı yapılacağı bilgisi verildi. Yayınlanan personel alım ilanından sonra personel alımının ne zaman başlayacağı ve başvuru şartları merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

Safranbolu Belediyesine zabıta ve itfaiye memuru alımı ne zaman?

Safranbolu Belediyesinin yayınladığı personel alım ilanına başvuru yapmak isteyen adayların 30 Nisan 2021 tarihine kadar, Yeni Mahalle Sadri Artunç Caddesi Belediye İş Merkezi Kat:6 /Safranbolu adresine şahsen gelerek başvuru yapmaları gerekiyor.

Safranbolu Belediyesine zabıta ve itfaiye memuru alım başvuru şartları nelerdir?

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

e) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

 

 

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