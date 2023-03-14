Safran suyu faydaları nelerdir? Safran bitkisi desteğiyle faydalarına sahip olun! İlk kez duyacaksınız

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisinin hasadı başladı. Safran parfüm, ilaç ve tekstildeki endüstriyel kullanımları dışında şifa verici bitki olarak da tüketiliyor. Sayısız faydası bulunan bu bitki ile ilgili her şeyi haberimizde bulabilirsiniz.

Safran’ın ana vatanı Güneybatı Asya’dır. Çoğunlukla safran, renklendirici ve tat verici olarak kullanılıyor. Keskin ve acımsı bir tadı olan safran, parfümeri, ilaç ve tekstildeki endüstriyel kullanımları dışında şifa verici bitki olarak kullanılır. Peki, safranın diğer faydaları nelerdir? Safranın kullanım alanları nerelerdir?

SAFRAN ÇİÇEĞİ FAYDALARI NELER? NEYE İYİ GELİR?

Safran, süsengiller (Iridaceae) familyasından, sonbaharda çiçek açan, 20–30 cm boyunda bir bitkidir. Çiğdem (Crocus) cinsinden soğanlı bir kültür bitkisi ve bu bitkiden elde edilen baharat türüdür. Bitkinin yaprakları şeritimsidir. Mor çiçekleri üç tepeciklidir. Yetiştiriciliğine ilk olarak Yunanistan bölgesinde başlanan safran, kendi ağırlığının 100.000 katı suyu sarı renge boyar. İlaç ve tekstildeki endüstriyel kullanımları dışında şifa verici bitki olarak kullanılan safranın faydaları nelerdir? Kullanım alanları nerelerdir?

Safran bitkisi genellikle İspanya, Fransa, İtalya ve İran'da yetiştirilir. Türkiye’de ise safran bitkisi, Safranbolu’da üretilmektedir. Ağırlığı göz önünde bulundurularak dünyanın en pahalı baharatı olan safranın anavatanı Güneybatı Asya’dır. Yetiştiriciliğine ilk olarak Yunanistan civarında başlanmıştır. Yarım kilogram safran 80.000 çiçekten çıkarılabilir. Kendi ağırlığının 100.000 katı suyu sarı renge boyar.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Safran’ın kullanım alanları nerelerdir?

Sıra dışı tadı ve yemeklere kattığı sarı renkten dolayı safran; Arap, Orta Asya, Avrupa, Hint, İran, Fas ve Cornwall mutfaklarında yaygın olarak kullanılan bir bitkidir. Şekerlemeler ve likörlerde de sıklıkla safran yer alır. Safran özellikle Çin ve Hindistan’da kumaş boyası olarak ve parfümeride tercih edilir.

Safran suyunun faydaları nelerdir?

Safran faydaları: Modern tıp tarafından keşfedilen safran, çok eski bir tarihe sahiptir. Geleneksel tedavi yöntemi olarak kullanılan safran, antikarsinojenik (kanser bastırıcı), antimutajenik (mutasyon önleyici), immünomodüle edici ve antioksidan benzeri özelliklere sahiptir.

İçinde bulundurduğu anti kanserojen maddeler sayesinde bağışıklık ve sinir sistemini güçlendirir.

Karaciğeri temizlemesinin yanı sıra kandaki zararlı hücreleri de atarak damar tıkanıklığı riskini düşürür. Safran çiçeği kalp kaslarını kuvvet vererek kalp hastalıklarına yakalanma oranını azaltır.

Safranın içerdiği bileşenler, bünyede depresyona yol açan asit dengesinin bozulmasına engel olmaktadır. Bu özelliği nedeniyle ruh sağlığı alanında yaygın olarak safran tercih edilir.

Ayrıca safran, etkili antioksidan özelliğinden dolayı safran, sindirim sistemi için de faydalıdır. Safran antioksidan bakımından oldukça zengindir. · Yaşa bağlı olarak zihinsel bozukluklara iyi gelir. · İltihapların tedavisinde de kullanılır.

Safran potasyum açısından zengin olduğu için kan basıncını sağlıklı seviyelerde tutmaya destek olur.

Safranın içerdiği bileşenler cilt sağlığı açısından da faydalıdır. Cildin temizlenmesi ve genç kalması için safran cilt maskelerinde yaygın olarak tercih edilir.

Safran ne ise yarar?

sinirleri uyarır, depresyon ve anksiyete gibi psikolojik problemlerin iyileşmesine katkıda bulunur.

1 kilo saf safran ne kadar? 1 gram safran ne kadar?

Üretiminin zorluğu ve nadir bulunmasından dolayı dünyanın en pahalı bitkileri arasında yer alan safranın kilosu 30 ila 70 bin TL arasında satılıyor.