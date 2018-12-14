Safran bitkisi hakkında bilinmeyenler

HASTALIKLARA ÇARE OLUYOR

Birçok rahatsızlığa iyi gelen safranın Güneybatı Asya'da yetişen Crocus Sativus bitkisinden elde edildiğini ifade eden Dr. Coşkun, "Bu nedenle dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinir. Her safran bitkisinde maksimum dört çiçek bulunur ve her çiçek üç koyu kırmızı tepeciğe sahiptir. Hasatta elle toplanan safranın yaprakları kurutulur. Safran elde etmek için bitki yumruları kullanılır dedi.

KİLO KAYBINA YARDIMCI OLUYOR

Dr. Ömer Coşkun, safranın bitkilerin kraliçesi olduğunu kaydederek şöyle konuştu: "Safran, halk arasında sinir sistemi uyarıcısı, iştah açıcı, adet söktürücü, koku ve renk verici olarak kullanılır. Günde 176.5 mg safran tüketen kişiler, yüzde 55 oranında sağlıksız atıştırmalardan vazgeçer ve kilo kaybeder. Safran özü bileşenlerinin antikanserojen (kanser bastırıcı) antioksidan özelliklere sahiptir. Diyet ve stres, genellikle belirli hormon ve nörotransmitter seviyelerini bozabilir. Sonuç olarak; anormal beslenme ve diyet, stresi teşvik eder. Safran özü ise iştahı ve stresi düzenler, ayrıca beyindeki seratonin artışını sağlar.

TÜMÖRÜN YAYILMASINI BASTIRIYOR

Her yıl dünyada 7.5 milyon insan hayatını kanserden kaybettiğini hatırlatan Dr. Coşkun, şunları söyledi: "Bitkisel özler, kanserden korunma ajanlarının gelişimi için temel kaynaklardan biri olmuştur. Safran özü tümörü küçültür ve tümör yayılmasını bastırır. Safranın bir başka yararı göz hastalıklarının ilerleyişini yavaşlatabilmesidir. Geleneksel halk hekimliğinde safran kullanmak; ağrı, kötü sindirim, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, solunum sistemi hastalıkları ve alzheimer gibi birçok rahatsızlıklara çare oluyor.



