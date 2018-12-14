Safran bitkisi hakkında bilinmeyenler
Dr. Ömer Coşkun, mutfakların vazgeçilmez baharatı safranın yüksek tansiyondan solunum sistemi şikayetlerine ve alzheimer'a kadar birçok hastalığa çare olduğunu söyledi.14 Aralık 2018 Cuma 20:31
HASTALIKLARA ÇARE OLUYOR
Birçok rahatsızlığa iyi gelen safranın Güneybatı Asya'da yetişen Crocus Sativus bitkisinden elde edildiğini ifade eden Dr. Coşkun, "Bu nedenle dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinir. Her safran bitkisinde maksimum dört çiçek bulunur ve her çiçek üç koyu kırmızı tepeciğe sahiptir. Hasatta elle toplanan safranın yaprakları kurutulur. Safran elde etmek için bitki yumruları kullanılır dedi.
KİLO KAYBINA YARDIMCI OLUYOR
Dr. Ömer Coşkun, safranın bitkilerin kraliçesi olduğunu kaydederek şöyle konuştu: "Safran, halk arasında sinir sistemi uyarıcısı, iştah açıcı, adet söktürücü, koku ve renk verici olarak kullanılır. Günde 176.5 mg safran tüketen kişiler, yüzde 55 oranında sağlıksız atıştırmalardan vazgeçer ve kilo kaybeder. Safran özü bileşenlerinin antikanserojen (kanser bastırıcı) antioksidan özelliklere sahiptir. Diyet ve stres, genellikle belirli hormon ve nörotransmitter seviyelerini bozabilir. Sonuç olarak; anormal beslenme ve diyet, stresi teşvik eder. Safran özü ise iştahı ve stresi düzenler, ayrıca beyindeki seratonin artışını sağlar.
TÜMÖRÜN YAYILMASINI BASTIRIYOR
Her yıl dünyada 7.5 milyon insan hayatını kanserden kaybettiğini hatırlatan Dr. Coşkun, şunları söyledi: "Bitkisel özler, kanserden korunma ajanlarının gelişimi için temel kaynaklardan biri olmuştur. Safran özü tümörü küçültür ve tümör yayılmasını bastırır. Safranın bir başka yararı göz hastalıklarının ilerleyişini yavaşlatabilmesidir. Geleneksel halk hekimliğinde safran kullanmak; ağrı, kötü sindirim, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, solunum sistemi hastalıkları ve alzheimer gibi birçok rahatsızlıklara çare oluyor.
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