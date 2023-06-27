Safran bitkisi görme bozukluklarına çözüm: Bakın neresi ne işe yarar? Kaliteli bir uykunun anahtarı

Eski medeniyetlerde Moğollar tarafından dünya ülkelerine tanıtılmış ve eski Roman ve Yunan uygarlıklarında bu bitki tedavi edici özelliği ilaç, güzel kokusu parfüm olarak kullanılmış ve yetiştirilmiştir. Çok eski zamanlardan beri Safran bitkisi Anadolu’da yaygın olarak kullanılan safran bitkisi ile safran bitkisi görme bozukluklarına çözüm aranmış ve Osmanlı zamanında da kullanılmıştır. Değerli bir bitki olduğu az olmasından kaynaklanmaktadır, bu sebepten ülkemizde sadece Safranbolu değil diğer belli başlı köylerde de yetiştirilmeye başlanmıştır.

Bitkinin şekline gelirsek eğer mor renkli çiçeklere sahiptir. Bitkinin birçok faydası vardır ve kadınlarda özellikle adet sancılarına iyi gelmektedir ve regl dönemlerini düzenlemektedir. Bunun dışında zihinsel hafızayı güçlendirerek, iştahı kapalı olan insanlar için iştahının açılmasını sağlar ve bronşlarında şikayeti olan sürekli öksüren hastalar içinde öksürük ve astımda faydalıdır. Sadece bununla kalmamakta beraber cildi temizleyici, akneleri giderici bir özellikte taşımaktadır. Cinsel problemleri olan insanlar için cinsel istek ve gücü arttırıcı özellikte taşımaktadır. Safran bitkisinin kullanım dozu da çok önemlidir ve safran bitkisi görme bozukluklarına çözüm olması konusunda değerlendirebilirsiniz. Aşırı kullanıldığı takdirde zararlı olur ve gebe kadınlarda kullanılmaması tavsiye edilir.

Safranın, özellikle uyku düzeni ve stres yönetimi üzerindeki faydaları bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Aynı zamanda bağışıklığı da destekleyen safran bitkisi, çok değerli olması ve insan sağlığına sunduğu faydalar nedeniyle “kırmızı altın” olarak da anılıyor.

Tüm dünyada yapılan farklı klinik araştırmalar, en pahalı bitkisel içeriklerden biri olan safranın, uykusuzlukla mücadelede de çok etkili bir kaynak olduğunu ortaya koydu.

Dünyada en çok Türkiye’nin yanı sıra İspanya, İtalya, İran vb. ülkelerde yetiştirilen ve çok değerli antik bir bitki olan safran, özellikle biyoaktif bileşenleri nedeniyle, gıda olarak ve besin takviyesi ürünlerin üretiminde kullanılan oldukça değerli bir besin kaynağı. Bu özellikleriyle bazı kültürlerde “kırmızı altın” olarak da anılıyor. Nitekim bir kilo safran elde etmek için yaklaşık 150.000 bin çiçek toplanması gerekiyor.

Safran Bitkisinin Görme Bozukluklarına Faydası

Safran bitkisi birçok rahatsızlığa iyi gelmekle beraber görme bozukluklarına da iyi gelmektedir. Görme bozukluklarına bitki tedavisi olarak safran bitkisi kullanılır. Göz de oluşan bozukluğu tedavi eden safran bitkisi su ile karıştırılıp çay gibi içildiği takdirde göz bozukluklarını giderir.

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Yaş ilerledikçe göz bozuklukları artar ve görme işlevi zorlaşır bu bitkinin çay halinde düzenli olarak tüketilmesi görmede oluşabilecek bozuklukları engeller. Yapılan araştırmalarda görme bozukluklarına safran bitkisi görme bozukluklarına çözüm olduğu kanıtlanmıştır.

Uykusuzluğa karşı “kırmızı altın” safran

Günümüzde gıda takviyelerinde önemli bir etken madde olarak kullanılmaya başlanan Safranın uyku üzerindeki etkileri aslında yüzyıllardır bilinmektedir. Safran, içerisinde bulunan kimyasal bileşikler sayesinde sakinleştirici bir etki yaratır. Bu etki, uyku süresini düzenlemeye ve kaliteli bir uyku sağlamaya yardımcı olur.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. İsmet Melek, uyku ve stres yönetimi için tükettiğimiz gıdaların ve kullandığımız takviyelerin önemini vurguladı.

Journal of Clinical Sleep Medicine dergisinde yayımlanan, Avustralya’da bulunan Murdoch Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, 4 hafta boyunca Affron yani Safran kullanmış 120 yetişkinin uyku kalitesinde artış olduğu görüldü. The Nutrients’ta yayımlanan başka bir önemli araştırmada ise 6 hafta boyunca safran kullanan kişilerin uykuya dalmasında kolaylık ve uyku kalitesinde belirgin iyileşme görüldü. dedi.

Safranın serotonin seviyesine etkisi

Uykusuzlukla beraber stres, modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir Safran, serotonin seviyelerini artırarak ruh hali üzerinde olumlu bir etki yapar. Safranın tüketimi, nörotransmitterin salınımını artırarak stresi azaltmaya ve genel bir rahatlama hissi sağlamaya yardımcı olur. İkincil etkisi ise serotonin vücut tarafından geri alımını önleyerek kullanılabilmesidir. Böylelikle serotonin seviyesinde artış görülebilir. Bu nedenle, safran stresin yol açtığı olumsuz etkilerle mücadelede doğal bir destek olarak kullanılabilir.

Safran nasıl kullanılmalı?

Safran, uyku ve stres yönetimi gibi konularda önemli bir bitki olarak öne çıkmaktadır. Ancak, kullanmadan önce dikkate alınması gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Safranın yüksek kalitede, güvenilir bir kaynaktan ve eczanelerden temin edilmesi önemlidir. Kapsül formda günde 1 adet uyumadan 1 saat önce tüketilmesi ve uzman bir sağlık profesyoneline danışılması da önerilmektedir.

Safran çiçeğinin yaprakları ne işe yarar?

Soğanlı bir cinsi olan safran kurutulup baharat olarak kullanılırdı. Mor yaprakları olan çiçek gıda boyası ve tatlandırıcı olarak da tüketilir. İspanya'da üretilmeye başlayan safran çiçeği, Fransa, İtalya, İran ve Türkiye'de de yetiştiriciliği yapılıyor.

Siz de uykusuzluktan şikâyetçiyseniz, mutlaka bir hekime ya da eczacınıza danışmayı ihmal etmeyin.