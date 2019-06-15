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Safra taşı hazımsızlık yapabilir

Beslenme alışkanlıklarıyla yakından ilgisi olan safra kesesi taşlarının küçük boyutta olanları safra kanalını tıkayabileceği için daha ciddi sorunlara yol açabiliyor. Genel Cerrahi Bölümünden Doç. Dr. Fatih Taşkesen safra kesesi taşı ve yol açtığı hastalıklar hakkında açıklamalarda bulundu.

15 Haziran 2019 Cumartesi 13:45
Safra taşı hazımsızlık yapabilir

Beslenme alışkanlıklarıyla yakından ilgisi olan safra kesesi taşlarının küçük boyutta olanları safra kanalını tıkayabileceği için daha ciddi sorunlara yol açabiliyor. Genel Cerrahi Bölümünden Doç. Dr. Fatih Taşkesen safra kesesi taşı ve yol açtığı hastalıklar hakkında açıklamalarda bulundu.

Belirtileri nelerdir?

Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülen safra kesesi taşı oluşumunda; obeziteye yatkınlık, yüksek kolesterol, açık tenli olmak gibi risk faktörleri bulunmaktadır. Safra kesesi taşı bulunan kişilerin büyük bir çoğunluğu her hangi bir rahatsızlık yaşanmayabilmektedir. Bununla birlikte;

• Mide ağrısı

• Gaz sancısı

• Hazımsızlık

• Şişkinlik

• Kilo kaybı gibi belirtiler de görülebilmektedir.

Safra kesesi taşları benzer belirtiler nedeniyle; bağırsak hastalıkları, reflü, gastrit, mide fıtığı ve kalp krizi ile karıştırılabilmektedir.

Küçük taşlar da zararlı olabilir

Safra kesesindeki taşlar önemsenmediğinde; akut kolesistit adı verilen safra kesesinin iltihaplanması, ana safra kanalının tıkanmasına bağlı sarılık, kolanjit adı verilen ana safra kanalının iltihaplanması, pankreas kanalının tıkanmasına bağlı pankreatit, ince bağırsak tıkanıklıkları hatta taşların safra kesesi duvarında uzun yıllar yarattığı iltihaplanmalar sonucu safra kesesi kanserine bile neden olabilmektedir. Safra kesesindeki küçük boyutlu taşlar safra kanalını tıkayabileceği için büyük taşlara oranla daha ciddi sorunlara zemin hazırlayabilmektedir.

Yağlı ve hamurişinden uzak durulmalı

Özellikle aşırı yağlı, kızartma türü ve hamur işi beslenme alışkanlığı safra kesesi taşı oluşumuna sebep olabilmektedir. Yüksek kolesterol de safra kesesi taşı oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Safranın içerisinde kolesterol, kolesterol tuzları ve su oranındaki bozulma safra kesesinde taş oluşumuna yol açabilmektedir. Hasta su tüketimini azaltırsa, kolesterolü yükselirse bu oran bozulur ve buna bağlı olarak da taş oluşumu başlar. Bu nedenle dengeli beslenme çok önemlidir.

Safra kesesi taşı olan hasta eğer mide ağrısı, gaz sancısı, hazımsızlık, şişkinlik, kilo kaybı gibi şikayetlerden biri ya da birkaçını yaşıyorsa tedavi cerrahidir. Cerrahi yöntem uygulanabilmesi için taşın hastayı rahatsız etmesi, yaşam kalitesini düşürmesi gerekmektedir. Kapalı yöntemle gerçekleştirilen cerrahinin ardından hasta genellikle 1 gün hastanede kalarak taburcu edilmektedir. Günlük yaşamına ve işine ise 1 haftada dönebilmektedir. Karaciğer safra üreteceği için safra kesesinin alınması hastada her hangi bir eksikliği neden olmamaktadır. Bazen hastalarda cerrahi işlem sonrası hazımsızlık şikâyetleri olabilmekle birlikte bu durum ilaç tedavisiyle düzelmektedir. Safra kesesi alınan hastalara ameliyat sonrası özel bir diyet verilmez, beslenme konusunda hastaya herhangi bir kısıtlama getirilmemektedir.

Yaşlı hastalara nasıl müdahale edilmeli?

Yatalak ya da yaşlı hastalarda safra kesesinde iltihap varsa ameliyat hastanın hayatını tehdit edebilir. Bu durumda kolesistostomi adı verilen yöntemle ciltten girerek hastanın safra kesesine bir katital yerleştirilir. Safra kesesinden safra boşaltılıp iltihaplanma ortadan kaldırılır. Genel durumu bozuk olan, ameliyatı kaldıramayacak olan, genelde yaşlı hastalarda bu yöntem uygulanmaktadır.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 13:45
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