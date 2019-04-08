Safra kesesi taşları, safra kesenizde oluşabilecek sertleşmiş sindirim sıvıları birikintisidir. Toplumda en sık görülen hastalıklardan biri olan safra kesesi taşları; mide ağrısı, hazımsızlık, gaz sancısı, şişkinlik gibi şikayetlerle kendini belli edebiliyor. Safra kesesi taşları nasıl oluşur? Safra kesesi taşları tehlikeli mi? Beslenme alışkanlıklarıyla yakından ilgisi olan safra kesesi taşlarının küçük boyutta olanları safra kanalını tıkayabileceği için ciddi sorunlara yol açabilir.

Belirtileri farklı hastalıklarla karıştırmayın

Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülen safra kesesi taşı oluşumunda; obeziteye yatkınlık, yüksek kolesterol, açık tenli olmak gibi risk faktörleri bulunmaktadır. Safra kesesi taşı bulunan kişilerin büyük bir çoğunluğu her hangi bir rahatsızlık yaşanmayabilmektedir. Bununla birlikte;

- Mide ağrısı

- Gaz sancısı

- Hazımsızlık

- Şişkinlik

- Kilo kaybı gibi belirtiler de görülebilmektedir.

Safra kesesi taşları benzer belirtiler nedeniyle; bağırsak hastalıkları, reflü, gastrit, mide fıtığı ve kalp krizi ile karıştırılabilmektedir.

Taş küçük diye ihmal etmeyin

Safra kesesindeki taşlar önemsenmediğinde; akut kolesistit adı verilen safra kesesinin iltihaplanması, ana safra kanalının tıkanmasına bağlı sarılık, kolanjit adı verilen ana safra kanalının iltihaplanması, pankreas kanalının tıkanmasına bağlı pankreatit, ince bağırsak tıkanıklıkları hatta taşların safra kesesi duvarında uzun yıllar yarattığı iltihaplanmalar sonucu safra kesesi kanserine bile neden olabilmektedir. Safra kesesindeki küçük boyutlu taşlar safra kanalını tıkayabileceği için büyük taşlara oranla daha ciddi sorunlara zemin hazırlayabilmektedir.

Aşırı yağlı yemekler ve hamur işinden uzak durun

Özellikle aşırı yağlı, kızartma türü ve hamur işi beslenme alışkanlığı safra kesesi taşı oluşumuna sebep olabilmektedir. Yüksek kolesterol de safra kesesi taşı oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Safranın içerisinde kolesterol, kolesterol tuzları ve su oranındaki bozulma safra kesesinde taş oluşumuna yol açabilmektedir. Hasta su tüketimini azaltırsa, kolesterolü yükselirse bu oran bozulur ve buna bağlı olarak da taş oluşumu başlar. Bu nedenle dengeli beslenme çok önemlidir.