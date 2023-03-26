Safiye Soyman ile Faik Öztürk siyasete girdi! O partiden milletvekili adayı oldu! Memleketlerinde kapı kapı dolaşıp oy istiyorlar

14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için son düzlüğe girilirken, milletvekili aday adaylarının meraklı bekleyişi sürüyor. Her isim başvuru yaptığı partinin aday listesine girip giremeyeceğini merak ederken partilerin genel merkezi kulis kaynıyor. Safiye Soyman ve Faik Öztürk de aday listelerinin açıklanmasını dört gözle bekleyen isimler...

Son günlerin en ilginç kulis haberi İYİ Parti'den geldi. Safiye Soyman'la ekranlarda boy gösteren hayat arkadaşı Faik Öztürk, İYİ Parti'den milletvekili adaylığı için müracaat yaptı.

Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk'ün, İYİ Parti Elazığ İl Başkanlığı'na adaylık başvurusu yapıp aidatlarını da ödediği belirtildi.

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Memleketi olan Elazığ'dan İYİ Parti aday adayı olan Faik Öztürk'le birlikte Safiye Soman da Elazığ'a karargah kurdu.

İYİ Parti milletvekili adaylığı için başvuru yapan Faik Öztürk, Safiye Soyman'la birlikte seçim kampanyasını da başlattı.

Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Elazığ'da seçim ziyaretlerine başladı. Elazığlılarla bir araya gelip oy istediler.

Meral Akşener'in Faik Öztürk'ü Elazığ'da listeye koyup koymayacağı merak konusu oldu.