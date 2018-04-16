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Safitürk'ün zanlısı duruşmada kendini yaktı!

Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün şehit olduğu terör saldırısına ilişkin davanın duruşmasında tutuklu sanık kendini ateşe vererek yakmaya çalıştı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 13:43
Safitürk'ün zanlısı duruşmada kendini yaktı!

Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün şehit olduğu terör saldırısına ilişkin davanın duruşmasına SEBGİS ile bağlanan ve Şanlıurfa’da tutuklu bulunan sanık Şerif Mesutoğlu, yalnız ifade vermek istediğini belirterek, yanındakilerin dışarı çıkmasının ardından kendini ateşe vermeye çalıştı.

Gardiyanların müdahale ettiği Mesutoğlu’nun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, duruşmaya 15 dakika ara verildi. 

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 13:43
  1. Şanlıurfa
  2. Mahkeme
  3. safitürk
  4. GÜNCEL Haberleri

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  • muzaffer çabukoğlumuzaffer çabukoğlu59 dk önce
    hain it, öyle kolay ölüm yok sana. sürüne sürüne iki dünyada cezanı çekeceksin.
  • Ahmet erogluAhmet eroglu1 sa önce
    Show yapmis o. nun cocugu. neden yalniz birakilmis ve benzini nereden bulmus. hangi gardiyan vermis. maden yakmis neden gebermesine izin verilmemis. lanetlik torurust domuz
  • haydahayda2 sa önce
    salak lan bu yaksan ne olacak terörist.it...
  • MilletMillet2 sa önce
    Bıraksaydınız keşke, doya doya şöyle bir ağız tadıyla yansaydı deyyus
  • POLATPOLAT2 sa önce
    dökün benzini üstüne yansın oru......... birde ona ekmek verip besliyoruz
  • UykucuUykucu2 sa önce
    Geber kopek
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi2 sa önce
    Biraksaydinizda geberseydi olmazmiydi bedava yemek haine
  • abdoabdo3 sa önce
    cehennem için şimdiden prova yapıyor şerefsiz hain. oranın ateşi dünyadakine benzemez. orada beden değil ruh azap görecek ölümde yokorada. orada cezadan kurtulmak için ölüm bir piyangodur kurtuluştur fakat ruhlar ölümsüzdür allah ruhlarıöyle yaratmıştır. orada ebedi bir azap vardır.
  • abdoabdo3 sa önce
    cehennem için şimdiden prova yapıyor şerefsiz hain. oranın ateşi dünyadakine benzemez. orada beden değil ruh azap görecek ölümde yokorada. orada cezadan kurtulmak için ölüm bir piyangodur kurtuluştur fakat ruhlar ölümsüzdür allah ruhlarıöyle yaratmıştır. orada ebedi bir azap vardır.
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