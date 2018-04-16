Safitürk'ün zanlısı duruşmada kendini yaktı!

Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün şehit olduğu terör saldırısına ilişkin davanın duruşmasına SEBGİS ile bağlanan ve Şanlıurfa’da tutuklu bulunan sanık Şerif Mesutoğlu, yalnız ifade vermek istediğini belirterek, yanındakilerin dışarı çıkmasının ardından kendini ateşe vermeye çalıştı.

Gardiyanların müdahale ettiği Mesutoğlu’nun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, duruşmaya 15 dakika ara verildi.