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Siyaset Saffet Sancaklı MHP'den istifa etti
Siyaset

Saffet Sancaklı MHP'den istifa etti

Yeniakit Publisher
2023-12-10 08:44:00 -

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partisinden gelen çağrılar sonrası istifa ettiğini açıkladı.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, kendisine gelen istifa çağrısı üzerine partisinden istifa etti. Sancaklı istifasını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

"GENEL BAŞKANIMIZIN TALİMATI DOĞRULTUSUNDA İSTİFA EDİYORUM"

Sancaklı, “Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum. Bu vesileyle Milliyetçi Hareket Partisine ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beye bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım” ifadelerine yer verdi.

 

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