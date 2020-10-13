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İSLAM Safer ayının kaçı bugün? Safer ayı ayın kaçında bitiyor?
İSLAM

Safer ayının kaçı bugün? Safer ayı ayın kaçında bitiyor?

Safer ayının idrak edildiği günlerde bugün Safer ayının kaçıncı günü olduğu merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dini günler takvimine göre Muharrem ayının bitmesi ile birlikte Hicri ayların ikincisi olan Safer ayı bitiş tarihi belirtilmiştir. Peki, bugün Safer ayının kaçıncı günü?

Yeniakit Publisher
2020-10-13 17:49:00 - 2020-10-13 18:00:11
Safer ayının kaçı bugün? Safer ayı ayın kaçında bitiyor?

Hicri takvime göre Muharrem ayının ardından Safer ayı idrak ediliyor.Safer ayı halk arasında bela ve musibet ayı olarak anılmaktadır. Sebebi olarak ise Hz. Muhammed'in bu ayda hastalanması olarak gösterilmektedir.

Bugün Safer ayının kaçıncı günü?

13 Ekim 2020 (bugün) Safer ayının 26.günüdür.

Safer ayı ne zaman bitiyor?

Safer ayı bu yıl 18 Eylül tarihinde başladı. Bu ayın son günü ise 17 Ekim olacak. Safer ayından sonra RebiülEvvel ayı geliyor.

Safer ayında neler yapılmalı?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü'z-Zevaid, III/63)

Safer ayında okunacak dualar
Safer ayında okunacak dualar

İSLAM

Safer ayında okunacak dualar

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