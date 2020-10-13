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İSLAM Safer ayında okunacak dualar
İSLAM

Safer ayında okunacak dualar

Safer ayında okunacak dualar safer ayında en çok merak edilenlerden biridir. Hicri aylardan biri olan safer ayı 18 Eylül 2020 tarihinde idrak edilmeye başladı. Safer ayı içerisinde bela ve musibetlere karşı okunacak dualar nelerdir? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2020-10-13 16:24:00 -
Safer ayında okunacak dualar

Bazı kimselerce kaza, bela ve uğursuzlukların ayı olarak bilinen Safer Ayının gerçek mahiyeti nedir? Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Safer Ayı, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

Safer ayı ne zaman bitiyor?

Hicri aylardan biri olan safer ayı 18 Eylül 2020 tarihinde idrak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre safer ayının bitişi ise 17 Ekim tarihine denk gelecek.

Safer ayında okunacak dualar

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)

Safer ayında kılınacak namaz

Safer ayının ilk çarşambasında kılınan namaz son çarşamba geceside kılınır. Ayrıca; Safer’in son çarşambasının gecesi veyâ gündüzü iki rek’at namâz kılıp birinci ve ikinci rek’atte Fâtiha’dan sonra 11’er “İhlâs” okunacak. Namâzdan sonra 7 def’a istiğfâr edilecek ve el kaldırıp 11 def’a Salât-ı Münciye ve sonlarında “inneke ‘alâ külli şey’in kadîr” okunacaktır. 

Bu duâlarda, “Allâhü Te’âlâ’nın, kendimizi, âile fertlerimizi ve bütün mü’minleri gökten inen belâlardan, yerden gelen belâlardan ve bütün belâlardan muhâfaza buyurması” için niyâz edilecektir. Yine safer ayının son çarşamba gecesi veya gündüzü iki rek’ât namaz kılınıp, birinci rek’atta Fâtihâ’dan sonra 7 “Kadir” , ikinci rek’atta Fâtihâ’dan sonra 5 “Kevser” okunacaktır.

SALÂT-I MÜNCİYE: “Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Salâten tüncînâ bihâ min cemî’il ahvâl-i vel-’âfât ve takdî lenâ bihâ cemî’al hâcât ve tütahhirünâ bihâ min cemî’i’s-seyyiât ve terfe’ûnâ bihâ a’le’d-derecât ve tübelliğunâ bihâ aksal-gâyât min cemî’i’l-hayrâti fi’l-hayâti ve ba’de’l-memât.”

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