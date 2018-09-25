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Şafak operasyonu düzenlendi! Çok sayıda gözaltı var

Adana merkezli 5 ilde düzenlenen şafak operasyonuyla çok sayıda FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

25 Eylül 2018 Salı 08:59
Şafak operasyonu düzenlendi! Çok sayıda gözaltı var

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'nün gizli iletişim sistemi olan Bylock kullandığı ileri sürülen ve örgüt elamanı olduğu için polis ve askeri okullardan atılan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Adana merkezli Manisa, Hatay Kütahya ve Şanlıurfa'da şafak vakti 22 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgüt üyesi olduğu ileri sürülen çok sayıda kişi gözaltın alındı.

Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 08:59
  1. Şanlıurfa
  2. Manisa
  3. Kütahya
  4. Hatay
  5. Adana
  6. fetö
  7. FETÖ üyesi
  8. şafak operasyonu

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