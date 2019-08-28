Sadullah Ergin, AK Parti’den neden istifa etti? Sadullah Ergin kimdir?

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin AK Parti’den istifa ettiğini açıkladı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün perde arkasında Ali Babacan’ın da perde önünde olduğu ve kurulacak olan yeni partide görev alacak isimler arasında yer alan Sadullah Ergin kimdir? Sadullah Ergin nereli ve kaç yaşında?

Sadullah Ergin kimdir?

3 Kasım 2002 tarihinde yapılan Milletvekili genel seçimlerinde Ak Parti’den Hatay milletvekili olarak parlemento’ya girdi. İlk 7 ay Teşkilat başkanlığı bünyesinde Ege Bölge koordinatörlüğü yaptı. 20 Mayıs 2003 tarihinde AK Parti Grup Başkan vekili seçilen Ergin, 08 Ekim 2004 Tarihin de TBMM bünyesinde yapılan seçimlerde 2. kez AK Parti Grup Başkan vekili seçildi. 01 Mayıs 2009 günü Başbakan tarafından açıklanan yeni kabinede Adalet Bakanı olarak yer aldı. 6 Temmuz 2011 günü açıklanan 61. Hükümette de Adalet Bakanı olarak görev aldı. Hatay Belediye Başkanı adayı olması sebebiyle 25 Aralık 2013 günü yapılan kabine revizyonunda istifasını verdi. Adalet Bakanlığı görevini Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ devraldı. 30 Mart 2014 yerel seçiminde Hatay Belediye Başkanı adayı oldu, seçilemedi.