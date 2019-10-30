Sadık Çiftpınar: Fenerbahçe için mücadele edeceğiz!

Fenerbahçe'nin Tarsus İdmanyurdu'nu 3-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda tur atladığı maçta ağları sarsan Sadık Çiftpınar, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin bu sezon iki kupada da en iyisini yapmak istediğini söyleyen Sadık Çiftpınar, "Tarsus İdmanyurdu'nu tebrik etmek istiyorum. Saygı duyulacak bir takım, iyi mücadele ettiler. Türkiye Kupası önemli bir platform, Türkiye Kupası'nı da kazanmak hedeflerimiz arasında var. İyi mücadele ettik, herkes yapabileceklerinin en iyisini yapmaya çalıştı. Ligde de, kupada da Fenerbahçe'yi en iyi noktaya getirmek istiyoruz. Sahada terimizin, kanımızın son damlasına kadar savaşıp, Fenerbahçe için mücadele edeceğiz." dedi.