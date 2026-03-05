  • İSTANBUL
Sürü halinde kameraya takıldılar! Zarar vermenin cezası tam 940 bin lira
Yaşam

Sürü halinde kameraya takıldılar! Zarar vermenin cezası tam 940 bin lira

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Diyarbakır’ın Çermik ilçesine bağlı Saltepe Mahallesi’nde nesli tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altında bulunan dağ keçileri sürü halinde görüntülendi. Dağ keçilerini kaçak avlayan ya da zarar verenlere 940 bin lira idari para cezası uygulanıyor...

Diyarbakır’ın Çermik ilçesindeki Saltepe Mahallesi’nde nesli tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altında bulunan dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.

 

“İlk defa bu kadar kalabalık gördüm”

Dağ keçilerini sürü halinde çeken Selim Toprak, ''Tarlada çalışırken uzakta dağ keçisi sürüsü gördüm. Ben de o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldım. İlk defa bu kadar kalabalık bir sürü gördüm'' dedi.

 

Çermik'te doğal yaşam alanlarında sık sık dağ keçileri ve yaban hayvanları görülürken, dağ keçilerini kaçak avlayanlara 940 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

