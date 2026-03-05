5 Mart 2011: Tahir Büyükkörükçü'nün vefatı (Müftü, Vaiz)

Tahir Büyükkörükçü, 1925 yılında Konya’da doğdu. Evin en büyük çocuğu ve tek erkek evlâdıydı. Bir yandan Arapça derslerine devam ederken diğer yandan da hafızlık çalışmalarına başlamıştı. İlmî çalışmalarının yanında tasavvufa da ilgi duyarak Mahmûd Sâmi Ramazanoğlu üstâdına intisab etti.





Mahmûd Sâmi Ramazanoğlu ve Tahir Büyükkörükçü

Son Osmanlı icazet hattatlarından Fevzi Efendi’nin yazdığı icazetnâmesini, o günün hocalarından Müfessir Mehmet Vehbi Efendi’nin duası ile hocasının elinden almıştı. Hacı Hâkî Efendi’den Farsça öğrenmiş, Konya’nın meşhur âlimlerinden Hacı Veyis Zâde Mustafa Kurucu Efendiden de hadîs ve ahlâk okumuştu.



Kapı Camii’nin meşhur imamı Hacı Haydar Efendi’den tashih-i hurûf ve tecvid dersleri almıştı. 1950 yılında vaizlik görevine resmen başladı ve o yıl da evlendi. Mahalle mescidlerinde imamlık yaptı. Hafızlığını tamamlamaya başladı.





Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve Tahir Büyükkörükçü



Bu arada yeni açılan Konya İmam-Hatip Okulu’nda Arapça derslerine girdi. Bu hocalık dönemi iki yıl kadar devam etti. 1965 yılında yapılan seçimlerde siyasi iktidarın değişmesi sonucu Yaşar Tunagür Hoca Efendi’nin ısrarlarıyla, sürgünle çıkarıldığı Konya’ya müftî olarak döndü. Müftülük yılları altı yıl devam etti. 1972 yılında tekrar vâizliğe dönen Tahir Hoca Efendi, 1973 yılında emekli oldu.







1977 yılında, üstâdı Mahmud Sami Ramazanoğlu’nun icazetleri ile milletvekili oldu. Ancak 12 Eylül darbesi birçok siyasi gibi onu da mahkûm etti. On bir ay tutuklu kaldı ve mahkemeler beş sene devam etti. 1985 yılından itibaren 28 Şubat kararlarına kadar Konya’da bulunduğu sürece, Kapı Camii vaazlarına devam etti. Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi 5 Mart 2011’de yarım milyona yakın insanın taşıdıkları tabutu ile ebedi âleme uğurlandı.





Tahir Büyükkörükçü Hocaefendinin cenaze namazı