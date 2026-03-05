İran'a kara saldırısı haberleri yalanlandı

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
ABD medyasında yer alan “İranlı Kürt milislerin İran’a kara saldırısı başlattığı” iddiası geri çekildi. Haberi yayımlayan gazeteci, sahadan gelen bilgilerin çelişkili olduğunu ve saldırının başladığına dair iddiaların doğrulanamadığını açıkladı.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, İranlı Kürt milislerin İran'ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattığı iddiasını haberleştiren ABD medyası, söz konusu haberi geri çekti.

Amerikan haber platformu Axios'un muhabiri Barack Ravid, konuya ilişkin önceki haberini geri çekerek, İran'daki duruma dair güncel bir açıklama yaptı.

ABD yerel saatiyle öğleden sonra ABD'li bir yetkiliye dayanarak, "İranlı Kürt milislerin İran'ın kuzeybatısında bir kara saldırısı başlattığı" iddiasını haberleştiren Ravid, X hesabından yaptığı bu açıklamasını silerek haberi geri çekti.

Ravid, yeni bir açıklama yaparak, "Irak sınırına yakın İran'ın kuzeybatısında neler olup bittiğine dair çelişkili haberler var. İranlı Kürt milislerin kara saldırısı başladı mı, yoksa önümüzdeki saatlerde başlayacak mı belli değil. İranlı Kürt gruplardan birinin üst düzey yetkilisi, bana yaptığı açıklamada, kara saldırısının başladığı iddiasını yalanladı." ifadelerini kullandı.

Axios'un ilk haberinde, isimsiz bir ABD'li yetkiliye dayanarak, İranlı Kürt milislerin İran'ın kuzeybatısında bir kara saldırısı başlattığı iddiası paylaşılmıştı.

Söz konusu milisler, varlığını Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) altında sürdüren küçük İranlı muhalif gruplardan oluşuyor.

Beyaz Saray'ın açıklaması

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün düzenlediği basın brifinginde konuya ilişkin bir soruya yanıt vermişti.

Leavitt, ABD'nin İran'da bir halk ayaklanmasını teşvik etmek amacıyla bölgedeki Kürt güçlerini silahlandırmayı düşünüp düşünmediği konusunda, "Başkan'ın (ABD Başkanı Donald Trump) böyle bir plana onay verdiğini iddia eden haberler tamamen yanlıştır ve bu şekilde yazılmamalıdır." açıklamasını yapmıştı.

Burak Bey

siyonist marksist leninist seküler ne kadar pkklı ve o zihniyete sahip kim varsa her yerde itlaf edilmeli yoksa içeriden dışarıdan ilk darbeyi onlardan alırız chp bile pusuda bekliyor.

deaş, kürt milisler, el kaide, boko haram, eşşbap, İSRAİL vs vs vs TAMAMI SİYONİST/EMPERYALİST SOYSUZ İSLAM/İNSANLIK DÜŞMANI KİRALIK KATİL APARATLAR, AJAN-TERÖR ÖRGÜTÜDÜR!

