5 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:







(٧٧) قُلْ مَا يَعْبَؤُ۬ا بِكُمْ رَبّٖي لَوْلَا دُعَٓاؤُ۬كُمْۚ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



(77) De ki: “Kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin!

(Ey inkârcılar!) Siz O’nun dinini yalan saydığınız için bunun günahı artık yakanızı bırakmayacak!”



(Furkân Suresi, 25/77) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:



Sûrenin son cümlesi, özel olarak Allah’ı bırakıp elleriyle yaptıkları düzmece tanrılara tapanlara; genelde ise yukarıda belirtilen gerçek dindarlıktan uzak, nefsânî tutkularını veya çeşitli fâni varlıkları, nesneleri, makam ve mevkileri Allah’a kul olmanın üstünde tutanlara, Allah’ı bırakıp onlara kul olanlara yönelik veciz bir uyarıdır.



Buna göre insanın değeri, yalnız Allah’a kul olup O’nun dışındaki şeyler karşısında özgürleşmektedir. İnsan için en büyük suç ise –ister sözleriyle olsun, ister eylemleriyle olsun– ona kendi benliğini, gerçek insanlığını ve gerçek insanlık değerini, izzetini, onurunu kazandıracak temel kaynak olan Allah’ın dinini asılsız saymasıdır; insanoğlu yoldan çıkmışlığını sürdürdükçe dünya ve âhirette türlü şekillerde cezalandırılmaktan yakasını kurtaramayacaktır; sûrenin son uyarısı budur.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 141









ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e bir adam geldi ve şöyle dedi:

“Ey Allah’ın elçisi! Hangi sadakanın sevabı daha büyüktür?”

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu:

“Güçlü-kuvvetliyken, sıhhatin yerindeyken, cimriliğin üzerinde, fakir düşmekten endişe etmekteyken, daha büyük zengin olmayı düşlerken verdiğin sadakanın sevabı daha büyüktür.



(Bu işi) can boğaza gelip de 'Falana şu kadar, filana bu kadar.' demeye bırakma. Zaten o mal vârislerden şunun veya bunun olmuştur.”



Kaynak: Buhârî, Zekât 11, Vasâyâ 17; Müslim, Zekât 92

