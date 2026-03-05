O konuda mağdur olan vatandaşlara konut indirimi geliyor!

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin mali düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklife göre depremzedelerin konut borçlarında yüzde 74’e varan indirim yapılacak, bedelli askerlik ücreti ise 2026 yılı için yaklaşık 417 bin TL’ye yükseltilecek.

AK Parti tarafından hazırlanan mali düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklifte depremzedelere konut ve iş yeri ödemelerinde önemli indirimler sağlanırken, savunma sanayi için yeni finansman kaynakları oluşturulması da öngörülüyor.

Depremzedelere konut ve iş yerinde büyük indirim

Düzenleme, deprem bölgesinde inşa edilen konut ve iş yerlerinde hak sahibi olarak belirlenen vatandaşları kapsıyor.

Buna göre depremzedeler, yıl sonuna kadar kalan borçlarını peşin ödemeleri halinde önemli indirimlerden yararlanabilecek.

Konut borçlarının yıl sonuna kadar toplu ödenmesi durumunda yüzde 74 indirim uygulanacak.

Bu düzenlemeyle depremzedeler konutlarını yaklaşık dörtte bir fiyatına alabilecek.

İş yeri hak sahipleri için ise kalan borcun toplu ödenmesi halinde yüzde 48 indirim yapılacak.

Bedelli askerlik ücreti 417 Bin TL’ye çıkacak

Teklifle birlikte Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na yeni kaynak aktarılması da planlanıyor.

Bu kapsamda bedelli askerlik ücreti 2026 yılı için yaklaşık 417 bin TL’ye yükseltilecek. Düzenleme sayesinde savunma sanayiine yaklaşık 19 milyar TL ek kaynak sağlanması hedefleniyor.

Bahis reklamlarına vergi düzenlemesi

Teklifte bahis oyunlarına yönelik yeni mali tedbirler de yer alıyor. Buna göre ''şans ve bahis'' oyunlarının reklam giderleri artık vergiden düşülemeyecek.

BES ve özel sağlık sigortasına teşvik

Yeni düzenlemeyle birlikte çalışanlara yönelik bazı yan haklar da teşvik edilecek.

Buna göre bireysel emeklilik (BES) ve özel sağlık sigortası ödemelerinde,

Brüt asgari ücretin yüzde 30’una kadar olan kısmı primden muaf tutulacak.