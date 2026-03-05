  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ürdün'den "savaş hazırlığı" mesajı! Huneyti: "Muharebe hazırlığı en büyük öncelik" Müstafi Amiral Cihat Yaycı'dan Arap dünyasına zehir zemberek sözler! Türkiye öyle bir teklif yaptı ki... Lal Denizli'nin test sonucu belli oldu Fed için kritik hamle! Trump’ın adayı Senato’ya sunuldu Uraloğlu'ndan Özgür Özel'e kapak! "Treni yola çıkardık bile" Cem Toker gerçeklerden kopuk hayal dünyasında yaşıyor! Huzur içinde yaşıyorsak bakın sebebi neymiş... Fransa’dan İsrail’e iki uçlu mesaj! Lübnan’ın toprak bütünlüğüne saygı duyun Sarı şeytan Trump’a ‘savaş freni’ mi? ABD Senatosu’nda tarihi İran oylaması Erdoğan Mehmetçik ile iftarda buluştu! Füze testi yapmayın diyenlere tokat gibi cevap Siyonist zulmüne Lahey tokadı! 40 ülkeden İsrail’e üç aşamalı yaptırım
Dünya O konuda mağdur olan vatandaşlara konut indirimi geliyor!
Dünya

O konuda mağdur olan vatandaşlara konut indirimi geliyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
O konuda mağdur olan vatandaşlara konut indirimi geliyor!

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin mali düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklife göre depremzedelerin konut borçlarında yüzde 74’e varan indirim yapılacak, bedelli askerlik ücreti ise 2026 yılı için yaklaşık 417 bin TL’ye yükseltilecek.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin mali düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklife göre depremzedelerin konut borçlarında yüzde 74’e varan indirim yapılacak, bedelli askerlik ücreti ise 2026 yılı için yaklaşık 417 bin TL’ye yükseltilecek.

AK Parti tarafından hazırlanan mali düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklifte depremzedelere konut ve iş yeri ödemelerinde önemli indirimler sağlanırken, savunma sanayi için yeni finansman kaynakları oluşturulması da öngörülüyor.

 

Depremzedelere konut ve iş yerinde büyük indirim

Düzenleme, deprem bölgesinde inşa edilen konut ve iş yerlerinde hak sahibi olarak belirlenen vatandaşları kapsıyor.

Buna göre depremzedeler, yıl sonuna kadar kalan borçlarını peşin ödemeleri halinde önemli indirimlerden yararlanabilecek.

Konut borçlarının yıl sonuna kadar toplu ödenmesi durumunda yüzde 74 indirim uygulanacak.

Bu düzenlemeyle depremzedeler konutlarını yaklaşık dörtte bir fiyatına alabilecek.

İş yeri hak sahipleri için ise kalan borcun toplu ödenmesi halinde yüzde 48 indirim yapılacak.

 

Bedelli askerlik ücreti 417 Bin TL’ye çıkacak

Teklifle birlikte Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na yeni kaynak aktarılması da planlanıyor.

Bu kapsamda bedelli askerlik ücreti 2026 yılı için yaklaşık 417 bin TL’ye yükseltilecek. Düzenleme sayesinde savunma sanayiine yaklaşık 19 milyar TL ek kaynak sağlanması hedefleniyor.

 

Bahis reklamlarına vergi düzenlemesi

Teklifte bahis oyunlarına yönelik yeni mali tedbirler de yer alıyor. Buna göre ''şans ve bahis'' oyunlarının reklam giderleri artık vergiden düşülemeyecek.

 

BES ve özel sağlık sigortasına teşvik

Yeni düzenlemeyle birlikte çalışanlara yönelik bazı yan haklar da teşvik edilecek.

Buna göre bireysel emeklilik (BES) ve özel sağlık sigortası ödemelerinde,

Brüt asgari ücretin yüzde 30’una kadar olan kısmı primden muaf tutulacak.

Emlak Konut'tan 'Hoş Geldin Evim Kampanyası': 2026 yılına özel yüzde 26 indirim imkanı
Emlak Konut'tan 'Hoş Geldin Evim Kampanyası': 2026 yılına özel yüzde 26 indirim imkanı

Konut Projeleri

Emlak Konut'tan 'Hoş Geldin Evim Kampanyası': 2026 yılına özel yüzde 26 indirim imkanı

Bakan Tekin’den müjde! Kantin kiralarına yüzde 50 indirim
Bakan Tekin’den müjde! Kantin kiralarına yüzde 50 indirim

Ekonomi

Bakan Tekin’den müjde! Kantin kiralarına yüzde 50 indirim

Sağlıklı sindirim için sofradan doymadan kalkmak gerekiyor
Sağlıklı sindirim için sofradan doymadan kalkmak gerekiyor

Oruç

Sağlıklı sindirim için sofradan doymadan kalkmak gerekiyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23