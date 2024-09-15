  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Film koptu' diyen İslam Memiş gram altın için uyardı! Beklemiyordum, 18 Eylül'den sonra...

Haniye’nin afişini yırtarak indiren CHP, Ayşenur’un cenazesinde!

İran o iddialara yanıt verdi! Rusya'ya balistik füze mi verildi

Sıla bebek olayında korkunç detay! 42 ısırık izi tespit edildi...

İstanbul'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

Meteoroloji uyardı! 37 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Millete böyle ihanet görülmedi! Bodrum Belediye başkanı susuzluk çeken halkı hiçe sayıp Bülent Ersoy için sokakları yıkadı

Narin cinayeti sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Halil Konakçı tecavüz edenlere öyle bir konuştu ki…

Kerem Aktürkoğlu Portekiz’i salladı! İlk maçında müthiş gol attı: Herkes onu konuştu…

TOGG mu Tesla mı? Yapılan fren testi sosyal medyayı ikiye böldü
Spor Sadettin Saran müjdeyi verdi!
Spor

Sadettin Saran müjdeyi verdi!

Yeniakit Publisher
2024-09-15 10:38:00 - 2024-09-15 11:45:22
Sadettin Saran müjdeyi verdi!

Sadettin Saran, Eskişehirspor'un 100 bin dolarlık borcunu sildi.

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Süper Lig’in efsane takımlarından Eskişehirspor 8 sene önce Başakşehir maçı ile veda etmişti.

Eskişehirspor Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından büyük bir hüzün yaşayan taraftarlar statta olay çıkarmıştı.

8 YILLIK BORÇ SİLİNDİ

Söz konusu olaylar sırasında stattaki led ekranlar zarar görmüş ve kırmızı-siyahlılar Sadettin Saran’a 100 bin dolar borçlanmıştı.

Borcu hala ödeyemeyen Eskişehirspor yönetimi Sadettin Saran’a İstanbul’da bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yapılan görüşme sonucunda Sadettin Saran 100 bin dolarlık borcu sildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sayın Sadettin Saran'a destekleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Ali Koç’un koltuğuna göz kırpıyor! Sadettin Saran’dan köklü kulübe haciz
Ali Koç’un koltuğuna göz kırpıyor! Sadettin Saran’dan köklü kulübe haciz

Spor

Ali Koç’un koltuğuna göz kırpıyor! Sadettin Saran’dan köklü kulübe haciz

Sadettin Saran'dan Ali Koç ve adaylık açıklaması!
Sadettin Saran'dan Ali Koç ve adaylık açıklaması!

Spor

Sadettin Saran'dan Ali Koç ve adaylık açıklaması!

Sadettin Saran, Ali Koç'a cuma gününe kadar süre verdi!
Sadettin Saran, Ali Koç'a cuma gününe kadar süre verdi!

Spor

Sadettin Saran, Ali Koç'a cuma gününe kadar süre verdi!

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Hem Ali Koç hem de Sadettin Saran çok istiyor
Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Hem Ali Koç hem de Sadettin Saran çok istiyor

Spor

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Hem Ali Koç hem de Sadettin Saran çok istiyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23