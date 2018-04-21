Sadettin Köpek ölürken bakın ne yaptı!

Diriliş: Ertuğrul dizisini izlerken kendinden geçen insanlara bir yenisi daha eklendi.

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Reyting rekortmeni dizinin son bölümüne Sadettin Köpek karakterinin ölüm sahnesi damga vurdu.

Ertuğrul Bey, dizinin sevilmeyen karakteri Sadettin Köpek'i ormanda pusuya düşürerek öldürüyor. O esnada ekranları başında olan seyirciler ise kendinden geçerek şekilden şekile giriyor.