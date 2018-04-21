Sadettin Köpek ölürken bakın ne yaptı!
Diriliş: Ertuğrul dizisinde, Ertuğrul Bey, düşmanı Sadettin Köpek'in kellesini vurdu. Dizinin fanatik izleyicileri ise ekran başında kendinden geçti. Özellikle bir izleyicinin infaz sahnesinde bir cansız mankene kılıç savurması dikkat çekti.21 Nisan 2018 Cumartesi 10:08
Diriliş: Ertuğrul dizisini izlerken kendinden geçen insanlara bir yenisi daha eklendi.
İZLEYİCİNİN EĞLENCELİ ANLARI
Reyting rekortmeni dizinin son bölümüne Sadettin Köpek karakterinin ölüm sahnesi damga vurdu.
Ertuğrul Bey, dizinin sevilmeyen karakteri Sadettin Köpek'i ormanda pusuya düşürerek öldürüyor. O esnada ekranları başında olan seyirciler ise kendinden geçerek şekilden şekile giriyor.
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